Συναγερμός σήμανε σήμερα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νοτιοανατολική Ουκρανία, όταν εμπειρογνώμονες του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανέφεραν ότι παρατήρησαν καπνό να βγαίνει από το διοικητήριο του σταθμού. Οι αναφορές κάνουν λόγο για εστία πυρκαγιάς κοντά στους πύργους ψύξης της εγκατάστασης.

Σε δήλωση του ΔΟΑΕ στην πλατφόρμα Χ, ο γενικός διευθυντής Ραφαέλ Γκρόσι διαβεβαίωσε πως «δεν έχει καταγραφεί αύξηση στα επίπεδα ραδιενέργειας, δεν υπάρχουν επιπτώσεις στην πυρηνική ασφάλεια και δεν έχουν αναφερθεί θύματα». Η άμεση αντίδραση του Οργανισμού είχε στόχο να περιοριστούν οι ανησυχίες για τυχόν διαρροή ή σοβαρότερο ατύχημα.

Κλιμακούμενη ένταση – Έκκληση για αυτοσυγκράτηση

Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ έχει κατ’ επανάληψη απευθύνει έκκληση προς τις εμπλεκόμενες πλευρές, ζητώντας μέγιστη αυτοσυγκράτηση ειδικά από τις ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται στην περιοχή, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, ο μεγαλύτερος σε ισχύ στην Ευρώπη, βρίσκεται στην πόλη Ενερχοντάρ υπό ρωσικό έλεγχο, στη νότια όχθη του ποταμού Δνείπερου. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, η περιοχή έχει μετατραπεί σε επίκεντρο ανησυχίας λόγω της στρατηγικής και ενεργειακής σημασίας της εγκατάστασης.

Ο ρόλος του ΔΟΑΕ στην ασφάλεια των ουκρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων

Ο ΔΟΑΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην διαφύλαξη της πυρηνικής ασφάλειας στην Ουκρανία. Οργανώνει τακτικές αποστολές επιθεώρησης στους ενεργούς αντιδραστήρες των σταθμών σε Ρίβνε και Χμελνίτσκι, ενώ διατηρεί μόνιμη παρουσία στον σταθμό της Ζαπορίζια ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2022. Οι διαρκείς έλεγχοι κρίνονται απαραίτητοι, δεδομένης της αβεβαιότητας που επικρατεί στην περιοχή λόγω του πολέμου.