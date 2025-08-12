Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Αλβανία, καθώς μαίνονται ανεξέλεγκτες πυρκαγιές εδώ και αρκετές ημέρες. Οι υψηλές θερμοκρασίες και οι ισχυροί άνεμοι έχουν συμβάλει στην ταχύτατη εξάπλωση των πύρινων μετώπων, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές.

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 80χρονος κάτοικος του χωριού Κουλλόλας, όταν η φωτιά που άναψε στον κήπο του βγήκε εκτός ελέγχου και εξαπλώθηκε γρήγορα σε παρακείμενους οικισμούς, σύμφωνα με την αστυνομία και όπως μεταδίδει το himara.gr.

Η κατάσταση στη διοικητική ενότητα Σκεντέρμπεγκας είναι εξαιρετικά κρίσιμη. Τα χωριά Κουλλόλας και Μπλετέζ έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει και σε άλλους οικισμούς. Με εντολή του Υπουργείου Άμυνας, δόθηκε άμεσα εντολή εκκένωσης για τους κατοίκους των περιοχών Κουλλόλας, Μπλετέζ και Μενκολάρε.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, αστυνομία, συνεργεία πολιτικής προστασίας, καθώς και δύο ελικόπτερα τύπου Cougar. Επιτόπου βρέθηκαν ο υπουργός Άμυνας Πίρο Βένγκου και ο επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας Χάκι Τσάκο.

Ιδιαίτερη θλίψη έχει προκαλέσει και η καταστροφή της ιστορικής Τεκέ του Σεμπερδένιε, σημαντικού θρησκευτικού και πολιτιστικού μνημείου της περιοχής.