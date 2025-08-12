Το Ισραήλ του Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει προ πολλού χάσει τη «μάχη της επικοινωνίας» στη συνείδηση της πλειοψηφίας της παγκόσμιας – και της ελληνικής – κοινής γνώμης. Ακόμη και πολλοί από εκείνους και εκείνες που επέμεναν, μέχρι σχετικά πρόσφατα, να του καταλογίζουν το ελαφρυντικό του «δικαιώματος στην αυτοάμυνα», μοιάζουν πλέον να το ξανασκέφτονται, όπως δείχνουν και οι ολοένα περισσότερες και πιο μαζικές εκδηλώσεις διαμαρτυρίας για τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα. Για «τη σφαγή των αμνών», που περιλαμβάνει αδιακρίτως παιδιά, γυναίκες, άμαχους, αλλά και εκατοντάδες δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ.

Το Ισραήλ του Μπένιαμιν Νετανιάχου βλέπει, επίσης, τα ρήγματα να πληθαίνουν και στο εσωτερικό του. Εκτός από τους… συνήθεις υπόπτους, όπως είναι ο Γκίντεον Λέβι και ορισμένοι άλλοι που δεν έχουν σταματήσει να μιλούν από την πρώτη στιγμή, εκτός από τον πρώην πρωθυπουργό Εχούντ Όλμερτ και ορισμένους (αν και λίγους) πολιτικούς που μιλούν πλέον ανοιχτά υπέρ του τερματισμού των πολεμικών επιχειρήσεων, εκτός από τους στρατηγούς που διαφωνούν με τα σχέδιά του για κατάληψη όλης της Λωρίδας της Γάζας, πληθαίνουν και οι επώνυμοι που τολμούν να βγουν μπροστά. Υπογράφοντας κείμενα στα οποία καταδικάζουν την κυβέρνηση της χώρας τους και συγκροτώντας πρωτοβουλίες με διεθνή εμβέλεια.

Το Ισραήλ του Μπένιαμιν Νετανιάχου έχει αρχίσει να διαπιστώνει, τέλος, ότι στον ορίζοντα έχει κάνει την εμφάνισή του το φάσμα της διεθνούς απομόνωσης ή, έστω, της περιθωριοποίησής του και σε επίπεδο κορυφών. Δεν είναι τυχαίο ότι, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες, ακόμη και κυβερνήσεις οι οποίες στάθηκαν στο πλευρό τους μετά την 7η Οκτωβρίου 2023, που δεν δίστασαν να κυνηγήσουν τους «αλληλέγγυους» στον παλαιστινιακό λαό ή ακόμη και να τους θέσουν εκτός νόμου, κάνουν ένα βήμα πίσω. Το μπαράζ των αναγνωρίσεων του κράτους της Παλαιστίνης που έχει προαναγγελθεί για τον Σεπτέμβριο μαρτυρά του λόγου το αληθές, καθώς πολλοί αγωνιούν πως δεν θα έχουν άλλοθι όταν η ιστορία γράψει οριστικά και αμετάκλητα για το έγκλημα που συντελείται σήμερα και θεωρηθούν συνένοχοι.

Παρ’ όλα αυτά, το Ισραήλ του Μπένιαμιν Νετανιάχου δεν πρόκειται να σταματήσει εύκολα ό,τι κάνει, ειδικά όσο εξακολουθεί να έχει τις «πλάτες» των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρωθυπουργός και η ακροδεξιοί σύμμαχοί του, άλλωστε, θεωρούν ότι δεν έχουν πια να χάσουν τίποτα περισσότερο – αντιθέτως, όσο πιο γρήγορα τελειώσει ο εφιάλτης τόσο θα επιταχυνθεί η ώρα που θα κληθούν να απολογηθούν.

Κι όμως, υπάρχουν τρόποι ώστε όλο αυτό να σταματήσει εδώ. Ιδού 5 από αυτούς, που μπορούν να φέρουν άμεσα αποτελέσματα:

Πρώτον, να αναγνωρίσει άμεσα η συντριπτική πλειοψηφία των κρατών-μελών του ΟΗΕ το κράτος της Παλαιστίνης, έστω και συμβολικά. Κι ας μείνουν εκτός αυτής της διαδικασίας οι ΗΠΑ, η Ουγγαρία του Βίκτορ Ορμπάν και ορισμένοι άλλοι αμετανόητοι.

Δεύτερον, να διακοπεί ή να παρεμποδιστεί με κάθε τρόπο η προμήθεια του Ισραήλ με οπλικά συστήματα και πυρομαχικά που χρησιμοποιεί στη Λωρίδα της Γάζας, όπου πλέον έχει ρίξει εκρηκτικά με ισχύ που ξεπερνά εκείνη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα. Η πρόσφατη κίνηση της Γερμανίας είναι θετική – αν δεν αποδειχθεί υποκριτική.

Τρίτον, να «παγώσουν» όλες οι συμφωνίες οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας με το κράτος του Ισραήλ, καθώς και με εταιρικούς ομίλους και με ιδρύματά του, ακόμη και πανεπιστημιακά. Ειδικά όσες από αυτές έχουν άμεση σύνδεση με τις ένοπλες δυνάμεις του και με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις τους.

Τέταρτον, η διεθνής κοινότητα να αποφασίσει αυστηρό εμπάργκο προς το Ισραήλ και τα προϊόντα του, καθώς και να επιβάλει κυρώσεις και αποκλεισμό του από κάθε δραστηριότητα, όποιο τομέα και αν αφορά – όπως έχει κάνει με τη Ρωσία, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία.

Πέμπτον, η κοινωνία των πολιτών να «εκβιάσει» πολιτικά και με το σύνολο των δημοκρατικών μέσων που διαθέτει όλες τις κυβερνήσεις που επιμένουν, άμεσα ή έμμεσα, να διατηρούν δεσμούς με το Ισραήλ και να το στηρίζουν, ξεκαθαρίζοντας πως αυτό επ’ ουδενί μπορεί να συμβαίνει με αντίτιμο το αίμα ενός ολόκληρου λαού.

Υπάρχει, βεβαίως, ένας ακόμη τρόπος για να σταματήσει το «ολοκαύτωμα της Γάζας». Κι αυτός δεν είναι άλλος από την πλήρη ισοπέδωσή της, με δεκάδες χιλιάδες ακόμη θύματα και τον βίαιο εξορισμό των 2 εκατομμυρίων περίπου κατοίκων της προς το άγνωστο, έτσι ώστε στη συνέχεια να εποικιστεί από Εβραίους και πλούσιους τουρίστες, ως μια «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Όλα δείχνουν δε πως αυτό ακριβώς περιλαμβάνουν τα σχέδια του Ισραήλ του Μπένιαμιν Νετανιάχου και όσων το στηρίζουν. Διότι, πολύ απλά, ήπιο σενάριο δεν υπάρχει εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα. Όπως άλλωστε, έχουν παραδεχθεί πολλοί αναλυτές και ειδικοί, ακόμη και υπηρεσίες πληροφοριών, μετά από όσα έχουν διαπραχθεί εκεί, όσο παραμένει στη Γάζα έστω και μια παλαιστινιακή οικογένεια κάποιο από τα μέλη της θα είναι δυνάμει «τρομοκράτης».