Ο Άρης παραμένει μια δραστήρια ομάδα στην αγορά, οπότε δεν γίνεται να μην εμπλακεί σε μεταγραφικά σενάρια.. Οπως αυτό που φέρνει στο προσκήνιο η «Marca».

Σε ρεπορτάζ της γνωστής ισπανικής εφημερίδας γίνεται λόγος για ενδιαφέρον της Χετάφε για τον Παπέ Αμπού Σισέ, σημειώνοντας παράλληλα ότι ο Σενεγαλέζος αμυντικός βρίσκεται στη λίστα τόσο του Άρη όσο και της Ρεάλ Οβιέδο.

Ο Σισέ έφτασε μία ανάσα από τους Θεσσαλονικείς το περσινό καλοκαίρι και «κόπηκε» μετά τα ιατρικά, καταλήγοντας στην Αλ Σαμάλ από την οποία έμεινε προσφάτως ελεύθερος.

Με πέντε στόπερ στο ρόστερ αυτή τη στιγμή, κρίνεται πολύ δύσκολο ο Αρης να κινηθεί για άλλον κεντρικό αμυντικό αυτή τη στιγμή, παρά μόνο εάν αποχωρήσει ο Γιάκουμπ Μπράμπετς.