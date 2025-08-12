Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα ήρθε στο φως στην Ουλπιάνα, την αρχαία πόλη της ρωμαϊκής επαρχίας Δαρδανίας, στο σημερινό Κοσσυφοπέδιο. Αρχαιολόγοι που εργάζονται στην περιοχή ανακάλυψαν ένα σπάνιο ψηφιδωτό αφιερωμένο στον βυζαντινό αυτοκράτορα Ιουστινιανό Α΄ (527–565 μ.Χ.) και τη σύζυγό του, Θεοδώρα.

Πρόκειται για το δεύτερο τέτοιου είδους ψηφιδωτό που έχει αποκαλυφθεί τα τελευταία χρόνια στην περιοχή, ενισχύοντας τη σημασία της Ουλπιάνας ως ιστορικού και πολιτιστικού κέντρου της ύστερης αρχαιότητας. Η Ουλπιάνα υπήρξε ακμάζουσα πόλη από τον 1ο έως τον 6ο αιώνα μ.Χ. και καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό γύρω στο 518 μ.Χ. Ωστόσο, ανοικοδομήθηκε υπό την ηγεσία του Ιουστινιανού – ο οποίος καταγόταν από την περιοχή – και μετονομάστηκε σε Justiniana Secunda, όπως μαρτυρά επιγραφή που είχε βρεθεί πριν από δύο χρόνια.

Το νέο ψηφιδωτό μνημονεύει την κατασκευή επισκοπικής βασιλικής και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα γνωστά αφιερώματα στον Ιουστινιανό στον γενέθλιο τόπο του. Το εύρημα ενισχύει την ιστορική σημασία της περιοχής και ρίχνει νέο φως στην αυτοκρατορική πολιτική και τη χριστιανική αρχιτεκτονική του 6ου αιώνα. Η ανασκαφή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο επιστημονικής έρευνας στον αρχαιολογικό χώρο της Ουλπιάνας, από τους αρχαιολόγους Christophe Goddard, Hajdari Arben και Milot Berisha.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ανασκαφικές εργασίες τόσο στην Ουλπιάνα όσο και στο Dresnik διεξάγονται πλέον σε δημόσια γη που απαλλοτριώθηκε πέρυσι, γεγονός που επιτρέπει την επέκταση και εμβάθυνση των ερευνών στην περιοχή.