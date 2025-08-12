Δημοφιλή
Live ο χάρτης με τις φωτιές που βρίσκονται σε εξέλιξη
Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών: Αναζητείται γνωστός τράπερ - Χειροπέδες σε 25χρονο
Ανδρέας Δρυμιώτης για τη δημιουργία κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα: Δεν θα έχει αφήγημα
Φωτιά - Ζητήθηκε συνδρομή ξένων πυροσβεστικών
Πανελλήνιες 2025: To αίνιγμα της πανωλεθρίας στα Μαθηματικά
Καταφθάνουν στην Ουάσιγκτον μέλη της Εθνοφρουράς - Άνδρες με στρατιωτικές στολές σε κεντρικούς δρόμους
Έρχεται κακοκαιρία με καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους - Ποιες περιοχές θα πλήξει
Με ψηφιακά σύνορα η Ευρώπη - Αναγνώριση προσώπου και ηλεκτρονικό αποτύπωμα
Ακίνητα: Οδηγός επιβίωσης για τις κληρονομιές - Οι 11 παγίδες που κοστίζουν
Αύξηση έως 13,5% στον κατώτατο μισθό: Στα 911 ευρώ μέχρι το 2026
Ο Λάνθιμος στα καλύτερά του! Η ταινία που διέλυσε τα όρια του ψυχολογικού τρόμου επιστρέφει στο streaming
H ισπανική εφημερίδα “La Razon” στη στήλη της για το σινεμά έκανε και πάλι ιδιαίτερη αναφορά σε ταινία του Λάνθιμου. Τα σχόλια κολακευτικά: «Ο Γιώργος Λάνθιμος δεν σταματά να αιφνιδιάζει. Αν νόμιζες ότι οι ταινίες του «Poor Things» ή «Kinds of Kindness» ήταν το απόγειο του αλλόκοτου σινεμά του, τότε μάλλον δεν έχεις δει ακόμα το […]
Ο Σάσα Μπάρον Κοέν έγινε Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ! Πώς μεταμορφώθηκε για να γίνει κακός της Marvel
Η νέα εμφάνιση του Σάσα Μπάρον Κόεν δεν θυμίζει σε τίποτα τον κωμικό που αγαπήθηκε από το κοινό στους ρόλους του ως Ali G και Borat. Πλέον είναι εξαιρετικά γυμνασμένος, με κοιλιακούς πέτρα και μυώδη χέρια, κάτι που απεικονίστηκε στο Men’s Fitness UK. Μάλιστα, στο εν λόγω δημοσίευμα αναφέρεται ότι είχε μόλις τρεις εβδομάδες για […]
Η πρώτη εικόνα του Χάγκριντ στη νέα σειρά «Χάρι Πότερ»
Ο αγαπημένος φύλακας του Χόγκουαρτς επιστρέφει στη μικρή οθόνη με μια ερμηνεία που φέρνει έντονα στο νου τον κινηματογραφικό Χάγκριντ