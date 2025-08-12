Στόχος κλοπής έγιναν οι υποδομές του νέου σταθμού επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, με άγνωστους δράστες να αφαιρούν σημαντικά εργαλεία από τον εξοπλισμό. Το περιστατικό σημειώθηκε μόλις λίγες ημέρες μετά τα επίσημα εγκαίνια του σταθμού, γεγονός που προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια τόσο στη δημοτική αρχή όσο και στους πολίτες της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες φέρονται να έκοψαν τα καλώδια ασφαλείας με χρήση πένσας, αφαιρώντας εργαλεία που προορίζονταν για την εξυπηρέτηση των ποδηλατών.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, τόνισε πως τα εργαλεία που εκλάπησαν θα αντικατασταθούν άμεσα, διαβεβαιώνοντας ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ενίσχυση της προστασίας και της ασφάλειας του δημόσιου χώρου. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Πριν μερικές ημέρες παραδώσαμε στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης δύο σύγχρονους, εύχρηστους σταθμούς επισκευής ποδηλάτων στη Νέα Παραλία. Η έκκληση που απευθύναμε τότε για σεβασμό του δημόσιου χώρου και την αποφυγή βανδαλισμών δεν έγινε, δυστυχώς, σεβαστή. Θα προχωρήσουμε στην άμεση αντικατάσταση των εργαλείων που κλάπηκαν και θα λάβουμε άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία, την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα του δημόσιου χώρου».

Η αντίδραση του Δήμου και τα μέτρα κατά της ανομίας

Συνεχίζοντας, ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε πως «οι ασυνείδητοι δεν είναι ανίκητοι. Ό,τι και να κάνουν, όσες φορές και να το κάνουν, θα βρίσκουν μπροστά τους μια δημοτική Αρχή που είναι αποφασισμένη να βάλει τέλος σε φαινόμενα ανομίας που υποβιβάζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Στόχος, η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των ποδηλατών

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο σταθμοί επισκευής ποδηλάτων εγκαταστάθηκαν πρόσφατα μπροστά από τον Κήπο Απογευματινού Ήλιου και στο ύψος του Μεγάρου Μουσικής. Οι σταθμοί αυτοί, που τέθηκαν σε λειτουργία στις 6 Αυγούστου, είναι εξοπλισμένοι με κατσαβίδια, ειδικά κλειδιά, μοχλούς και άλλα απαραίτητα εργαλεία, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στους ποδηλάτες να επισκευάζουν μικροβλάβες και να συνεχίζουν τη διαδρομή τους χωρίς καθυστερήσεις. Η πρόσφατη πράξη βανδαλισμού, ωστόσο, αναδεικνύει τις προκλήσεις που συνεχίζει να αντιμετωπίζει η διατήρηση και προστασία των δημόσιων υποδομών στη Θεσσαλονίκη.