Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Τρίτης, λίγο μετά τις 03:00, στην περιοχή Φαρακλάτα της Κεφαλονιάς, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στους κατοίκους του νησιού.

Η φωτιά κατακαίει εκτάσεις με χαμηλή βλάστηση, ενώ η άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής υπήρξε καθοριστική για τον περιορισμό της εξάπλωσης. Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες.

Με την ανατολή του ηλίου, επιστρατεύτηκαν και τα ενάερια μέσα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της κοινότητας Φαρακλάτα, Ευάγγελο Μαρινάκη, η φωτιά έχει περιοριστεί και δεν κινείται απειλητικά προς τους οικισμούς. Μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ σημείωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Εκκενώσεις και μέτρα προστασίας στη διάρκεια της νύχτας

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, στάλθηκαν δύο προειδοποιητικά μηνύματα μέσω της υπηρεσίας 112 προς τους κατοίκους των περιοχών Φαρακλάτων, Διλινάτων και Δαυγάτων, με τη σύσταση να μετακινηθούν προς τον Μύρτο για την ασφάλειά τους. Τα μηνύματα ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Απομακρυνθείτε άμεσα προς Μύρτο λόγω δασικής πυρκαγιάς. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών.»

Διακοπές ρεύματος και προβλήματα

Επιπλέον, η πυρκαγιά προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, αφήνοντας πολλά σπίτια χωρίς ρεύμα μέσα στη νύχτα και βυθίζοντας τις περιοχές στο σκοτάδι.