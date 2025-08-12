Διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στο ύψος των διοδίων Ελευσίνας και στο ρεύμα προς Κόρινθο, εξαιτίας τροχαίου ατυχήματος. Η απόφαση για τη διακοπή της κυκλοφορίας ελήφθη από την Τροχαία, με στόχο την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και τη διευκόλυνση των απαραίτητων ενεργειών στον τόπο του συμβάντος.

Σύγκρουση φορτηγού και τραυματισμός οδηγού

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε όταν φορτηγό όχημα εξετράπη της πορείας του, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το αποτέλεσμα ήταν ο ελαφρύς τραυματισμός του οδηγού, ο οποίος διακομίστηκε για προληπτικούς λόγους σε κοντινό νοσοκομείο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την απομάκρυνση του οχήματος από το οδόστρωμα, προκειμένου να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατό η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο. Οι αρχές συνιστούν στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.