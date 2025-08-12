Παραμονή και ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, αλλάζουν ελαφρώς τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και γίνονται αραιότερα λόγω και των θερινών αδειών των εργαζομένων.

Αναλυτικά:

Γραμμή 1 Μετρό (ΗΣΑΠ)

Από Δευτέρα 11 έως και την Κυριακή 17 Αυγούστου τα δρομολόγια θα πραγματοποιούνται ανά 12,5′, συμπεριλαμβανομένης και της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Τα δρομολόγια μεταξύ 5:00 – 5:30 και 23:30 – 1:00 πραγματοποιούνται πάντα ανά 15′.

Γραμμή 2 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 15 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 9,5′ – 11′ μεταξύ 7:00 – 22:00 και ανά 12,5′ πριν τις 7:00 και μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 έως και Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 15′

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′

Γραμμή 3 Μετρό

Από Δευτέρα 11 έως και Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 8,5′ – 10′ έως τις 22:00, ανά 11,5′ μετά τις 22:00

Από Παρασκευή 15 Αυγούστου έως Κυριακή 17 Αυγούστου: Δρομολόγια ανά 10′ μεταξύ 8:00 – 22:00, ανά 11,5′ τις υπόλοιπες ώρες

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 15′. Τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο πραγματοποιούνται καθημερινά ανά 36′

Λεωφορεία και Τρόλεϊ

Συνεχίζεται η εφαρμογή, μέχρι και το άνοιγμα των σχολείων, του θερινού προγράμματος δρομολογίων στα Λεωφορεία και Τρόλεϊ της Αθήνας.

Tην Παρασκευή 15 Αυγούστου θα ισχύουν τα δρομολόγια Κυριακής και Αργιών.

Οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται για τα δρομολόγια που ισχύουν κάθε μέρα από την εφαρμογή OASA Telematics ή το telematics.oasa.gr

Τραμ

Από Δευτέρα 11 Αυγούστου έως και Κυριακή 17 Αυγούστου 2025: Δρομολόγια ανά 15′

Τα δρομολόγια μετά τα μεσάνυχτα κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, πραγματοποιούνται ανά 25′.

Προαστιακός

Ισχύει το κανονικό πρόγραμμα δρομολογίων. Η Hellenic Train δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει την αναστολή συγκεκριμένων δρομολογίων για την Παρασκευή 15 Αυγούστου.