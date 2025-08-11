Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η νότια Αλβανία. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση, καθώς λόγω των ανέμων υπάρχει φόβος για περαιτέρω εξάπλωσης της πυρκαγιάς, η οποία μαίνεται τις τελευταίες πέντε ημέρες στη γείτονα χώρα.

Το μέτωπο είναι μήκους 35 χιλιομέτρων με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη για την κατάσβεσή της. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, μέχρι στιγμής έχουν καεί 230.000 στρέμματα.

Οι φλόγες πέρασαν από πολλά χωριά της ελληνικής μειονότητας, όπου σημειώθηκαν καταστροφές σε σπίτια και καλλιέργιες.