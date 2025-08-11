Ο πυρηνικός σταθμός Gravelines στη βόρεια Γαλλία τέθηκε εκτός λειτουργίας μετά την εισβολή ενός σμήνους μεδουσών στους θαλάμους φίλτρων που αντλούν νερό για την ψύξη, σύμφωνα με τον κρατικό φορέα διαχείρισης, την EDF.

Ο σταθμός, που βρίσκεται στη βόρεια Γαλλία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους της χώρας και ψύχεται μέσω ενός καναλιού που συνδέεται με τη Βόρεια Θάλασσα.

Τέσσερις αντιδραστήρες επηρεάστηκαν από το περιστατικό, το οποίο συνέβη αργά το βράδυ της Κυριακής και οδήγησε στο προσωρινό κλείσιμο ολόκληρου του σταθμού. Οι αντιδραστήρες 2, 3 και 4 σταμάτησαν αυτόματα όταν οι θάλαμοι φίλτρων των αντλητικών σταθμών φράκαραν από ένα «μαζικό και απρόβλεπτο» σμήνος μεδουσών, ενώ ο αντιδραστήρας 6 τέθηκε εκτός λειτουργίας λίγο αργότερα, όπως ανέφερε η EDF.

Ολόκληρος ο πυρηνικός σταθμός, που βρίσκεται στις γαλλικές ακτές μεταξύ Καλαί και Δουνκέρκης, έχει διακόψει προσωρινά την παραγωγή, καθώς οι άλλοι δύο αντιδραστήρες βρίσκονταν ήδη εκτός λειτουργίας λόγω προγραμματισμένης συντήρησης, σύμφωνα με τα δεδομένα της EDF.

Διάφορα είδη μεδουσών είναι εγγενή στη Βόρεια Θάλασσα και συχνά εμφανίζονται στις ακτές τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα νερά είναι θερμότερα. Το περιστατικό δεν επηρέασε την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, του προσωπικού ή του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την EDF.