Ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν οι φίλοι της αστρονομίας τα ξημερώματα της Τρίτης 12 Αυγούστου. Οι δύο φωτεινότεροι πλανήτες του νυχτερινού ουρανού, η Αφροδίτη και ο Δίας, θα βρεθούν σε στενή σύνοδο, εμφανιζόμενοι σε απόσταση μικρότερη από μία μοίρα – τόσο κοντά που θα χωρούν πίσω από το μικρό σας δάχτυλο όταν το τεντώσετε προς τον ουρανό.

Η σύνοδος των δύο πλανητών συμπίπτει χρονικά με την κορύφωση της βροχής διαττόντων (Περσείδες), προσφέροντας μια σπάνια και μαγευτική νυχτερινή εμπειρία. Οι πλανήτες θα ανατείλουν περίπου στις 3 τα ξημερώματα (τοπική ώρα), χαμηλά στον ανατολικό ουρανό, κοντά στον αστερισμό των Διδύμων, και θα παραμείνουν ορατοί μέχρι τις 6 το πρωί περίπου, λίγο πριν το φως της ημέρας τους «σβήσει». Η ακριβής ώρα εμφάνισης διαφέρει ελαφρώς ανάλογα με την τοποθεσία, και μπορείτε να τη βρείτε μέσω της ιστοσελίδας Time and Date.

Για καλύτερη παρατήρηση, επιλέξτε ένα σημείο με ανοιχτό ορίζοντα προς την ανατολή, χωρίς δέντρα ή κτίρια να εμποδίζουν τη θέα. Η Αφροδίτη, η οποία είναι το δεύτερο πιο φωτεινό σώμα στον νυχτερινό ουρανό μετά τη Σελήνη, και ο Δίας, που ακολουθεί, είναι εύκολα ορατοί με γυμνό μάτι. Ωστόσο, η εμπειρία γίνεται ακόμα πιο εντυπωσιακή αν διαθέτετε κιάλια ή ένα μικρό τηλεσκόπιο.

Μέσα από τηλεσκόπιο, ο Δίας αποκαλύπτει τις χαρακτηριστικές ζώνες νεφών του, ενώ με λίγη τύχη μπορεί να διακρίνετε και τη Μεγάλη Ερυθρά Κηλίδα — μια γιγάντια καταιγίδα δύο φορές μεγαλύτερη από τη Γη. Η Κηλίδα γίνεται ορατή όταν περνά από τον μεσημβρινό του Δία (τη νοητή γραμμή που ενώνει τους πόλους του πλανήτη), κάτι που συμβαίνει περίπου κάθε 10 ώρες, όσο διαρκεί μια πλήρης περιστροφή του Δία. Οι ακριβείς ώρες διέλευσης της Ερυθράς Κηλίδας είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας Sky & Telescope.

Η φετινή σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για νυχτερινούς παρατηρητές και ερασιτέχνες αστρονόμους. Σε συνδυασμό με τις Περσείδες, το νυχτερινό θέαμα της 12ης Αυγούστου υπόσχεται να μείνει αξέχαστο.