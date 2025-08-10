Ρότζερ Φέντερερ. Ένας «θρύλος» του αθλητισμού και του τένις! Το όνομά του συνώνυμο της επιτυχίας.

Μπορεί τα τελευταία χρόνια, να έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση, όμως η παρακαταθήκη του είναι τεράστια.

Στα 44 του πια, ο Φέντερερ, απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης. Μερικές από αυτές, τις περνάει και στην Ελλάδα!

Ο πρώην πρωταθλητής, γιόρτασε προ ολίγων ημερών τα γενέθλιά του και έχει επιλέξει τη χώρα μας για τις διακοπές του!

Πιο συγκεκριμένα, διαμένει στο πολυτελές θέρετρο του Costa Navarino. Εκεί, πέραν της ξεκούρασής του, παραμένει σε φόρμα!

Η αγάπη του για τον αθλητισμό, είναι ανεξίτηλη. Αυτό απέδειξε και στη Μεσσηνία. Ο Φέντερερ, εθεάθη να παίζει γκολφ, ένα από τα αγαπημένα του χόμπι.

Άλλωστε, και στο πρόσφατο παρελθόν δεν έχει κρύψει τη συμπάθειά του προς το συγκεκριμένο σπορ. Πριν λίγο καιρό, είχε μοιραστεί μια παρτίδα γκολφ, με τον αγαπημένο του φίλο, Ραφαέλ Ναδάλ!

Μια στιγμή, την οποία κοινοποίησε και στα social media του.

