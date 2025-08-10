Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος δεν πήγαν καν στην Κύπρο, ενώ οι Κώστας Σλούκας, Κώστας Παπανικολάου και Κωνσταντίνος Μήτογλου επιλέχθηκαν να ξεκουραστούν. Είναι φυσιολογικό με τόσες απουσίες να παρουσιαστεί απόψε μία… διαφορετική Ελλάδα.

Η Εθνική μας ήταν αγνώριστη και μοιραία ηττήθηκε με το ευρύ 75-58 στη Λεμεσό από το Ισραήλ, στην τελευταία αναμέτρηση του φιλικού τουρνουά ECOMMBX Cup και έκλεισε με 0/2 τη διοργάνωση, μετά και τη χθεσινή (9/8) ήττα από τη Σερβία (76-66).

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης αποχώρησε από το παιχνίδι με ενοχλήσεις στη μέση, με την ευχή να μην είναι κάτι σοβαρό. Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ήταν κατώτερο των περιστάσεων, ως συνέπεια των πολλών απουσιών.

Επόμενος αντίπαλος της Εθνικής θα είναι το Μαυροβούνιο, το βράδυ της Πέμπτης (14/8 στις 20:00), στην PAOK Sports Arena. Αυτό θα είναι το τέταρτο από τα επτά φιλικά παιχνίδια, καθώς θα ακολουθήσουν ματς με Λετονία (20/8), Ιταλία (22/8) και Γαλλία (24/8), όλα στο ΟΑΚΑ.

Έμεινε στο ματς στο πρώτο μέρος, ηττήθηκε κατά κράτος στο δεύτερο

Στο πρώτο ημίχρονο η Ελλάδα ήταν καλή, αλλά στο δεύτερο… κατέρρευσε, σημειώνοντας μόλις 17 πόντους σε 20 λεπτά. Τεράστιο το πρόβλημα στα τρίποντα και στο ριμπάουντ.

Το 18-11 στο 7′ ήταν αποτέλεσμα καλών συνεργασιών, με την Ελλάδα να κλείνει την πρώτη περίοδο (23-20) με τέσσερα κλεψίματα και 11 πόντους από τα λάθη του Ισραήλ. Αλλά και με 2/8 τρίποντα, ποσοστό και πάλι χαμηλό.

Το παιχνίδι συνέχισε να είναι ισορροπημένο και στη δεύτερη περίοδο. Ο Άβντιγια έκανε το 35-37 για τους Ισραηλινούς, οι οποίοι πέτυχαν τους 14 από τους 37 πόντους τους στον αιφνιδιασμό, γεγονός που ανέδειξε το πρόβλημα της Ελλάδας στις αμυντικές της επιστροφές. Το α’ μέρος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 41-39 υπέρ της Ελλάδας.

Το τρίτο ήταν το κακό δεκάλεπτο της Εθνικής, που σκόραρε μόλις οκτώ πόντους καθώς είχε χάσει και τον Λαρεντζάκη με ενοχλήσεις στη μέση από το α’ μέρος. Το Ισραήλ έχτισε και ένα μικρό προβάδισμα, το μεγάλωσε στις αρχές της τέταρτης με τρίποντα για το 51-67 και καθάρισε το παιχνίδι με άνεση. Το υπόλοιπο της αναμέτρησης ήταν απλώς διαδικαστικού χαρακτήρα.

Τα στατιστικά στο Ελλάδα – Ισραήλ

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2/6 τρίποντα, 3 ασίστ), Καλαϊτζάκης 12 (2/5 τρίποντα), Κατσίβελης 1, Σαμοντούροβ 2 (3 ριμπάουντ), Κ. Αντετοκούνμπο 8 (4 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 11 (2/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο 5 (5 κλεψίματα), Νικολαΐδης, Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας 3 (1/3 τρίποντα)

ΙΣΡΑΗΛ (Χαλάχμι): Αβντίγια 16 (1/3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 8 λάθη), Σόρκιν 16 (7 ριμπάουντ), Τίμορ 4, Γκινάτ 12 (11 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ζούσμαν 5 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Κάρινγκτον 7 (1/4 τρίποντα), Σέγκεβ, Μένκο 3, Λέβι 7 (4 ριμπάουντ), Γιάκοβ, Μπουργκ 2, Παλάτιν 3