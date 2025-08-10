Η Κάγια Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τόνισε σήμερα ότι οποιαδήποτε συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, οφείλει να εμπλέκει τόσο την Ουκρανία όσο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ίδια ανακοίνωσε επίσης πως πρόκειται να συγκαλέσει σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών αύριο, Δευτέρα, προκειμένου να εξεταστούν τα επόμενα βήματα.

Σε δηλώσεις της που διανεμήθηκαν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η Κάλας υπογράμμισε: “Οι ΗΠΑ έχουν τη δύναμη ν’ αναγκάσουν τη Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά. Η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας πρέπει να συμπεριλάβει την Ουκρανία και την ΕΕ, καθώς είναι ένα ζήτημα για την ασφάλεια της Ουκρανίας, αλλά και για την ασφάλεια όλης της Ευρώπης”.

Διπλωματικές Προσπάθειες και Στρατηγικός Ρόλος της ΕΕ

Η δήλωση της Κάλας έρχεται σε μία κρίσιμη περίοδο για τις διαπραγματεύσεις και αναδεικνύει τον στρατηγικό ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Τονίζεται έτσι η ανάγκη στενής συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων μερών και ιδιαίτερα η συμμετοχή της ΕΕ στις διαδικασίες που επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια του ευρωπαϊκού χώρου.