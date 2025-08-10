Δημοφιλή
Καλώς ή κακώς προσκλήθηκε ο Θ. Κουρεντζής από το Φεστιβάλ Αθηνών στην Επίδαυρο;
Το ερώτημα: ο Θ. Κουρεντζής καλώς ή κακώς προσκλήθηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών να διευθύνει την ορχήστρα του (Utopia) στην Επίδαυρο. Όταν π.χ. ο διάσημος Ρώσος μαέστρος Βαλερί Γκέργκιεφ, φίλος του προέδρου Πούτιν και σιωπηρός υποστηρικτής του πολέμου στην Ουκρανία είναι σε embargo από ευρωπαϊκές ορχήστρες και μόλις την περασμένη εβδομάδα ακυρώθηκε προγραμματισμένη εμφάνισή του […]
Καιρός για ένα νέο (οικονομικό) Σύνταγμα
Εφόσον ξεκινήσει τελικώς η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης κατά την ερχόμενη κοινοβουλευτική σύνοδο, όπως έχει εξαγγείλει η Κυβέρνηση, κρίνεται σκόπιμο να τροποποιηθούν προσεκτικά ορισμένες διατάξεις του ελληνικού οικονομικού Συντάγματος. Σκοπός αυτής της «χειρουργικής» αναθεώρησης θα είναι η ευθυγράμμισή του με το ενωσιακό κεκτημένο και η αποφυγή του άσκοπου – και περιπτωσιολογικά αυθαίρετου – παραμερισμού του […]
Και πώς να χάσει το χρυσό αυτή η ομαδάρα;
Τα κορίτσια του Χάρη Παυλίδη ολοκλήρωσαν την καταπληκτική τους δουλειά στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα υδατοσφαίρισης στη Σιγκαπούρη και η Εθνική ομάδα γυναικών της Ελλάδας κατέκτησε το δεύτερο χρυσό της ιστορίας της – το πρώτο μετά το 2011. Είναι κρίμα που οι Ολυμπιακοί Αγώνες αργούν: με τη φόρα που έχει η καταπληκτική αυτή ομάδα θα κέρδιζε το […]
Μεταπολίτευσης επετειακά και επικριτικά
1. Ναι, τα επετειακά αφιερώματα έχουν τη σημασία της, τόσο για τα ιστορικά γεγονότα, όσο και για τα πολιτικά δρώμενα. Ζητούμενο είναι η συγκρότηση και ενίσχυση της ιστορικής μνήμης, αλλά και η συλλογική επίγνωση του πώς πορεύτηκαν τα γεγονότα «στων καιρών τα γυρίσματα». Επίσης, η διαμόρφωση συλλογικής αγωνιστικής αξίωσης και αισιοδοξίας, για το πώς θα […]
Τέσσερα καταραμένα δευτερόλεπτα
Η Εθνική ομάδα πόλο των ανδρών δεν κατάφερε να φτάσει κι αυτή στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος πόλο όπως η αντίστοιχη των γυναικών. Ηττήθηκε στα πέναλτι από τους Ισπανούς – ο κανονικός αγώνας τελείωσε 7-7. Αλλά όποιος είδε τον δραματικό ημιτελικό που έδωσε κόντρα στην Ισπανία δύσκολα θα τον ξεχάσει στη ζωή του. Οι Ισπανοί […]