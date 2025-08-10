Η βραβευμένη με Όσκαρ Έμμα Τόμσον αποκάλυψε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ της ζήτησε να βγουν ραντεβού την ημέρα που χώρισε με τον πρώην σύζυγό της, Κένεθ Μπράνα.

Η ηθοποιός του «Χάρι Πότερ» αποκάλυψε την ιστορία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο στην Ελβετία το Σάββατο, λέγοντας στο κοινό ότι βρισκόταν στο τροχόσπιτό της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Primary Colors» όταν έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον τότε μελλοντικό πρόεδρο.

Oscar-winning actress reveals Donald Trump asked her out on a date on the day she got divorced https://t.co/FslDXNRelV pic.twitter.com/frqPzdLnjF — Page Six (@PageSix) August 9, 2025

«Είπε: “Γεια σας, είμαι ο Ντόναλντ Τραμπ”. Νόμιζα ότι ήταν αστείο και ρώτησα: “Πώς μπορώ να σας βοηθήσω;” Ίσως χρειαζόταν οδηγίες από κάποιον», αστειεύτηκε, σύμφωνα με την Telegraph.

«Τότε είπε: “Θα ήθελα πολύ να έρθεις και να μείνεις σε ένα από τα όμορφα σπίτια μου. Ίσως θα μπορούσαμε να φάμε μαζί”», θυμάται.

Η 66χρονη Τόμσον είπε ότι απέρριψε ευγενικά τον Τραμπ, προσθέτοντας: «Είπα: “Λοιπόν, αυτό είναι πολύ γλυκό. Σ’ ευχαριστώ πολύ. Θα σου απαντήσω”».

Εκείνη την εποχή, ο Τραμπ είχε μόλις χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Μάρλα Μέιπλς, με την οποία έχει μια κόρη, την Τίφανι Τραμπ.

Οι εκπρόσωποι του pροέδρου των ΗΠΑ δεν απάντησαν αμέσως στο αίτημα της Page Six για σχόλιο.