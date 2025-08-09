Μια στιγμή πάθους κατέληξε σε τραγωδία για ένα ζευγάρι στη νοτιοανατολική Βραζιλία. Το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν έπεσε από γκρεμό, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους.

Η Adriana Ribeiro, 42 ετών, και ο φίλος της Marcone Cardoso, 26 ετών, είχαν παρκάρει σε ένα σημείο με θέα στη μικρή πόλη Venda Nova do Imigrante μετά από ένα πάρτι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το CNN Brasil.

Couple in car romp die when shaking vehicle plunges off remote cliff in Brazil https://t.co/sK6VpjtGoE pic.twitter.com/s7IgAp4ILP — New York Post (@nypost) August 8, 2025

Aπό την κίνηση από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, το όχημα μετακινήθηκε και έπεσε στον γκρεμό, παρά το γεγονός ότι το χειρόφρενο ήταν τραβηγμένο. Το αυτοκίνητο έκανε «βουτιά» 100 μέτρων πριν χτυπήσει σε βράχο και εκτινάξει τα δύο σώματα, τα οποία βρέθηκαν γυμνά στο βουνό.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, αλλά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 7 το πρωί από φύλακα.