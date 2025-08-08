Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, με επίσημη δήλωσή του εξέφρασε τη βαθιά οδύνη του για την τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά. Με λόγια γεμάτα σεβασμό και συμπόνια, απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και την υπόλοιπη οικογένεια, ευχόμενος δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Η δήλωση του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα

«Η τραγική απώλεια της Λένας Σαμαρά, μιας νέας γυναίκας με όραμα, ευγένεια, ήθος και διακριτική παρουσία, προκαλεί ανείπωτη θλίψη.

Σε προσωπικό επίπεδο, αλλά και με την ιδιότητά μου ως Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη και τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμάρα, στη σύζυγό του Γεωργία, καθώς και στην οικογένειά του.

Εύχομαι δύναμη και κουράγιο στις δύσκολες ώρες που διανύουν».