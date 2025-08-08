Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μια επαφή που ανέδειξε το εξαιρετικό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Κατά τη συνομιλία, επισημάνθηκε ιδιαίτερα ο ρόλος της ενίσχυσης των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, στοιχείο που αποτυπώνει την εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την αμοιβαία επιθυμία για περαιτέρω εμβάθυνση των σχέσεων, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και μέσω πολυμερών σχημάτων όπως η πρωτοβουλία «3+1», στην οποία συμμετέχουν η Κύπρος και το Ισραήλ μαζί με την Ελλάδα και τις ΗΠΑ.

Λιβύη: Προς ενίσχυση της πολιτικής διαδικασίας

Εκτενής ήταν η ανταλλαγή απόψεων και για τις εξελίξεις στη Λιβύη. Οι δύο αξιωματούχοι στάθηκαν ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα ενδυνάμωσης της πολιτικής διαδικασίας, προκειμένου η χώρα να οδηγηθεί σε ελεύθερες εκλογές και να απελευθερωθεί από κάθε ξένη παρουσία και επιρροή. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η υποχρέωση σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου σχετικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, αλλά και η ανάγκη για αποτελεσματικό έλεγχο των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Διεθνείς εξελίξεις στο προσκήνιο

Στο κέντρο της τηλεφωνικής συζήτησης βρέθηκαν και οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, με ιδιαίτερη έμφαση στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Οι συνομιλητές αντάλλαξαν εκτενείς απόψεις για τις γεωπολιτικές προκλήσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, αναδεικνύοντας τη σημασία του διαρκούς συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών στο μέτωπο της εξωτερικής πολιτικής.