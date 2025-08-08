Εξιτήριο πήρε, σήμερα, από το Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης η 26χρονη που τραυματίστηκε, χθες, από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτας.

Την ίδια ώρα, στην εντατική του ιδίου νοσοκομείου παραμένει διασωληνωμένος, σε σταθερή κατάσταση, ο 41χρονος, που τραυματίστηκε από την ίδια έκρηξη. Φέρει εγκαύματα στο σώμα του, που φτάνουν στο 40%, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο το αναπνευστικό του.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν πέντε υπήκοοι Σερβίας, με τους τρεις να φέρουν ελαφρά τραύματα, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν ενώ τους παρήχθησαν οι πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Νέας Μαδύτου.

Για το συμβάν συνελήφθη, χθες, η 86χρονη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία που αφορά το αδίκημα της έκρηξης από αμέλεια.