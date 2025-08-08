Η εταιρεία υψηλής τεχνολογίας Palantir, η οποία συνεργάζεται στενά με την κυβέρνηση Τραμπ σε έργα όπως η δημιουργία βάσεων δεδομένων για ομοσπονδιακές υπηρεσίες της χώρας, αναδεικνύεται σε μια από τις μεγάλες ιστορίες επιτυχίας της Wall Street τουλάχιστον όσον αφορά την πορεία της τιμής της μετοχής της.

Η Palantir συνεργάζεται μεταξύ άλλων στενά με τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και τις υπηρεσίες πληροφοριών εδώ και 14 χρόνια σε κυβερνήσεις Ρεπουμπλικάνων και Δημοκρατικών. Επικριτές της έχουν κάνει λόγο για συμβολή της στην αυξημένη κυβερνητική επιτήρηση και την απώλεια ιδιωτικότητας μεταξύ των πολιτών των ΗΠΑ, αλλά οι επενδυτές εξακολουθούν να επιβραβεύσουν τις δραστηριότητές της.

Η έγκαιρη στροφή της σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα από τα ατού που έχουν κάνει την εταιρεία σήμερα υπολογίσιμη δύναμη στην κυβέρνηση Τραμπ: Ένα αναπόσπαστο, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, εργαλείο για την εθνική ασφάλεια και την πιο ακριβή, σύμφωνα με τη Wall Street, μετοχή στο βασικό χρηματιστηριακό δείκτη S&P 500.

Στις αρχές της εβδομάδας ανακοίνωσε βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα ρεκόρ με έσοδα άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, αύξηση 53% στα κέρδη από συμβάσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ και συνολικά συμβόλαια αξίας 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η μετοχή της έχει αυξηθεί κατά 600% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Wall Street Journal.

Η αμερικανική εφημερίδα κάνει λόγο για μετασχηματισμό της εταιρείας από νεοσύστατη εταιρεία της Σίλικον Βάλεϊ που προσπαθεί να ξεχωρίσει, σε βασικό εργολάβο συμβάσεων της κυβέρνησης των ΗΠΑ, εξέλιξη η οποία δημιουργεί στην ηγεσία της μεγάλες ελπίδες για τη συνέχεια.

«Ορισμένες από τις πρόσφατες και μελλοντικές συμφωνίες της βρίσκονται στα όρια αυτού που ακόμη και ορισμένοι από τους νυν και πρώην υπαλλήλους της εταιρείας θεωρούν παραβίαση των ηθικών εφαρμογών της Τεχνητής Νοημοσύνης και των ηθικών χρήσεων λογισμικού από την κυβέρνηση – και η Palantir δεν μετανιώνει. Καθώς ανερχόταν, η ηγεσία της Palantir υιοθέτησε μια περσόνα που δεν διαφέρει από τον ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ: χλευάζοντας τους επικριτές της, επικρίνοντας τα μέσα ενημέρωσης και δείχνοντας περιφρόνηση για τους αποχωρούντες υπαλλήλους που έχουν εκπέμψει συναγερμό για το πρόσφατο έργο της Palantir. Συγκεκριμένα, ορισμένοι πρώην εργαζόμενοι έχουν δηλώσει ότι θεωρούν τη βοήθεια της εταιρείας στην επιθετική επιβολή της μετανάστευσης από τον Τραμπ ως δυνητικά υπονομεύουσα τις πολιτικές της εταιρείας περί πολιτικών ελευθεριών», σχολίαζε η Wall Street Journal.

Η ισχυροποίηση της εταιρείας

Η Palantir έχει αναδειχτεί σε έναν από τους λίγους νικητές στις προσπάθειες μείωσης κόστους της κυβέρνησης Τραμπ, προσφέροντας σε άλλους συνεργάτες της κυβέρνησης σανίδα σωτηρίας, ενώ παράλληλα εδραιώνει την δική της εμβέλεια και δύναμη, σχολίαζε για αυτήν το έγκυρο περιοδικό Wired.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει αυξήσει σημαντικά τη συνεργασία της με την Palantir, αναδεικνύοντας την εταιρεία που συνιδρύθηκε από τον σύμμαχο του Αμερικανού προέδρου, Πίτερ Θιλ, ως τον κορυφαίο προγραμματιστή λογισμικού της κυβέρνησης. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει καταγγείλει πολλές κρατικές συμβάσεις με εταιρείες όπως η Accenture, η Booz Allen και η Deloitte. Τώρα, η Palantir ως εταιρεία ανάλυσης δεδομένων συνεργάζεται με αυτούς του κολοσσούς, προσφέροντάς τους μια σανίδα σωτηρίας, ενώ παράλληλα εδραιώνει τη δική της δύναμη, όπως σημειώνεται.

Η Palantir έχει λάβει περισσότερα από 113 εκατομμύρια δολάρια σε ομοσπονδιακά κεφάλαια, σύμφωνα με τους New York Times. Τα έσοδά της από την κυβέρνηση των ΗΠΑ έχουν αυξηθεί κατά περισσότερα από 370 εκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με την ίδια εποχή πέρυσι, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη τριμηνιαία έκθεση κερδών της εταιρείας που επικαλείται το Wired.

Αντί να αντικαταστήσει αυτούς τους πιο παραδοσιακούς εργολάβους, το λογισμικό της Palantir γίνεται το βασικό εργαλείο που χρησιμοποιούν στα κυβερνητικά συστήματα, τοποθετώντας την Palantir σε έναν νέο κεντρικό ρόλο. Ο ίδιος ο Λευκός Οίκος δεν κρύβει την ικανοποίησή του για αυτή τη συνεργασία: «Η κυβέρνηση Τραμπ έχει υψηλά πρότυπα όταν ξοδεύει τα χρήματα των Αμερικανών που κέρδισαν με κόπο – γι’ αυτό και οι υπηρεσίες έχουν συνεργαστεί με την Palantir, μια κορυφαία αμερικανική εταιρεία που είναι γνωστή για τη μακροχρόνια ιστορία της στην καινοτομία, τα αποτελέσματα και την αύξηση της κυβερνητικής αποτελεσματικότητας», ανέφερε σχετικά ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Τέιλορ Ρόμπερτς.

Τον Απρίλιο, το Wired είχε αναφέρει ότι η Palantir συνεργαζόταν με μηχανικούς της Εφορίας των ΗΠΑ (IRS) για να δημιουργήσει το επονομαζόμενο «mega API», πρόγραμμα το οποίο θα ενοποιούσε όλα τα δεδομένα σε ολόκληρο τον οργανισμό. Η νέα τεχνολογία θα επιτρέπει σε εφαρμογές και βάσεις δεδομένων να ανταλλάσσουν δεδομένα και ενδεχομένως να τα συγκρίνουν με άλλα διαλειτουργικά σύνολα δεδομένων. Επίσης η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων σύναψε συμβόλαιο με την Palantir για 30 εκατομμύρια δολάρια τον Απρίλιο για την παρακολούθηση συστήματος απελάσεων. Η εταιρεία έχει επίσης κερδίσει ομοσπονδιακά συμβόλαια όπως αυτό ύψους 795 εκατομμυρίων δολαρίων από το Πεντάγωνο των ΗΠΑ για την επέκταση του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης του στρατού, το Maven Smart System.