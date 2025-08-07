Ο Τίμοθι Γουεά θέλει να κάνει νέο ξεκίνημα στην καριέρα του, μετά από μία δύσκολη σεζόν με τη Γιουβέντους, με τη Μαρσέιγ να αποτελεί τον επόμενο προορισμό στην καριέρα του. Ο Αμερικανός επιστρέφει στη Γαλλία μόλις ένα χρόνο, μετά τη «φυγή» του από τη Λιλ.

Η ομάδα της Μασσαλίας ανακοίνωσε την απόκτηση του 25χρονου εξτρέμ, με τη μορφή δανεισμού για ένα εκατομμύριο ευρώ και υποχρεωτική ρήτρα αγοράς στα 14 εκατομμύρια, συν τρία επιπλέον ως μπόνους.

Επιπλέον, στη συμφωνία περιλαμβάνεται και ποσοστό μεταπώλησης 10% για τη Γιουβέντους, η οποία κοστολογούσε τον Γουεά στα 20 εκατομμύρια ευρώ.

Θα μπορούσε κανείς να πει, πως η επιλογή του να υπογράψει στη Μαρσέιγ είναι ιδιαίτερα συναισθηματική, καθώς ο πατέρας του, Ζορζ Γουεά, φόρεσε τη φανέλα του γαλλικού συλλόγου το 2001. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και νυν πολιτικός, αγωνίστηκε 20 φορές με τους «Μασσαλούς», σκόραρε πέντε γκολ και μοίρασε δύο ασίστ.

Ο Τίμοθι Γουεά θέλησε η άφιξή του στη Μαρσέιγ να είναι ξεχωριστή και για αυτόν το λόγο, έδωσε ξανά «ζωή» στο αξέχαστο εξώφυλλο που είχε κάνει ο πατέρας του, πριν 25 χρόνια.