Ένας πρώην δημοσιογράφος του CNN προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, καθώς πήρε μια συνέντευξη από ένα άβαταρ (εικονική αναπαράσταση) που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, παίρνοντας τη φωνή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου ενός νεαρού που είχε σκοτωθεί το 2018 σε ένοπλη επίθεση.

Ο Τζιμ Ακόστα, πρώην ανταποκριτής στον Λευκό Οίκο και “μαύρο πρόβατο” για τον Ντόναλντ Τραμπ, σθεναρός υποστηρικτής της θέσπισης αυστηρών νόμων για τα πυροβόλα όπλα, έχει σήμερα ένα κανάλι στο YouTube.

Τη Δευτέρα, πήρε συνέντευξη από ένα άβαταρ, που δημιουργήθηκε με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, του Χοακίν Όλιβερ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ηλικία 17 ετών στη επίθεση στο Πάρκλαντ στη Φλόριντα, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους συνολικά 17 άνθρωποι το 2018, μία από τις φονικότερες στη χώρα.

Η συνέντευξη ήταν μάλλον μη ρεαλιστική: η εικόνα του συνεντευξιαζόμενου παρέμενε στατική, η φωνή του στερείτο χροιάς. Ο νεαρός άνδρας που υποτίθεται έδινε τη συνέντευξη ζητούσε την εφαρμογή «ενός συνδυασμού αυστηρότερων νόμων για τον έλεγχο των όπλων, στήριξης της ψυχικής υγείας και δέσμευσης της κοινότητας».

Αφού την ανήρτησε ο Τζιμ Ακόστα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Bluesky, η συνέντευξη δέχθηκε σωρεία οργισμένων σχολίων από χρήστες.

«Είναι απαράδεκτο, μακάβριο και χειριστικό. Σε ποιο βαθμό πρέπει κανείς να έχει αποκτηνωθεί προκειμένου να πιστεύει πως αυτό ήταν μια καλή ιδέα;», γράφει ένας χρήστης.

«Υπάρχουν επιζώντες από αυτό το μακελειό από τους οποίους θα μπορούσατε να πάρετε συνέντευξη και να λάβετε πραγματικές δηλώσεις και απόψεις στη θέση ενός πραγματικού μυθεύματος», αντιδρά ένας άλλος.

Δεξιά ΜΜΕ εκμεταλλεύτηκαν το θέμα για να διευθετήσουν τις διαφορές τους με αυτόν τον δηλωμένο αντίπαλο του Αμερικανού προέδρου.

«Είναι απλά αηδιαστικό», είπε στο Fox News ο Τζο Κόντσα, ένας από τους δημοσιογράφους του αγαπημένου τηλεοπτικού δικτύου των συντηρητικών.

«Επρόκειτο κυρίως για την επίδειξη μιας περίεργης Τεχνητής Νοημοσύνης παρά για μια συνέντευξη», έγραψε η δημοσιογράφος Κίρστεν Φλέμινγκ στην ταμπλόιντ New York Post. «Είναι επίσης ψεύτικο. Και τερατώδες. Σαν ένα δυστοπικό σενάριο που έγινε πραγματικότητα».

Προς υπεράσπισή του, ο Τζιμ Ακόστα ανήρτησε ένα βίντεο του πατέρα του Χοακίν Όλιβερ που επικροτούσε αυτήν την εικονική συνέντευξη.

«Εάν το πρόβλημά σας είναι η ΤΝ, πραγματικά δεν είναι το σωστό πρόβλημα», είπε ο Μάνουελ Όλιβερ, επίσης υποστηρικτής της αυστηροποίησης της νομοθεσίας για τα πυροβόλα όπλα.

«Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι ο γιος μου σκοτώθηκε από πυροβολισμούς πριν από οκτώ χρόνια».