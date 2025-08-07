Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης 7 Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή της Αρτέμιδας.

Όπως αναφέρει το Λιμενικό, η ηλικία του άτυχου άνδρα υπολογίζεται περίπου στα 45-50 έτη, ενώ βρέθηκε μέσα στη θάλασσα φορώντας ρούχα και υποδήματα. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο και παρέλαβε τη σορό, η οποία μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο», ενώ πρόκειται να μεταφερθεί στο Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας έχει αναλάβει την προανάκριση για το περιστατικό.