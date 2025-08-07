Τη ζωή του έχασε το πρωί της Πέμπτης ένας 35χρονος εργάτης στη Ναύπακτο, όταν έπεσε από σκαλωσιά που είχε στηθεί για εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία της περιοχής. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στην οδό Αθανασιάδη Νόβα, δίπλα από το 1ο Γυμνάσιο της πόλης. Παρά την άμεση κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, ο άτυχος άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του npress.gr, ο 35χρονος ονομαζόταν Ντίνο, ήταν αλβανικής καταγωγής και ιδιαίτερα γνωστός στην τοπική κοινωνία. Η πτώση του από μεγάλο ύψος είχε ως αποτέλεσμα τον βαρύτατο τραυματισμό του στο κεφάλι.Ο άτυχος εργάτης μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα, ενώ αναμένονται καταθέσεις από συναδέλφους του και ενδεχόμενους αυτόπτες μάρτυρες. Το περιστατικό έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία, η οποία θρηνεί τον άδικο χαμό ενός ακόμα νέου ανθρώπου εν ώρα εργασίας.Το τραγικό συμβάν επαναφέρει με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

Τα εργατικά ατυχήματα – και ιδιαίτερα στον τεχνικό κλάδο – παραμένουν μια σοβαρή μάστιγα, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις για αυστηρότερη εποπτεία και εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας.