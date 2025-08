Στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη σήμερα στην περιφέρεια Ασάντι στη νότια Γκάνα, παρασύροντας στον θάνατο τους οκτώ επιβαίνοντες μεταξύ αυτών τους υπουργούς Άμυνας και Περιβάλλοντος της αφρικανικής χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Το στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου Z-9 συνετρίβη υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες λίγο μετά την απογείωσή του από την πρωτεύουσα Άκρα με προορισμό την πόλη Ομπουάσι.

A military helicopter carrying three crew members and five passengers, including Ghana’s Defence Minister and Minister of Science and Technology, has been confirmed to have crashed after going off radar mid-flight. According to the Chief of the General Staff, there were no… pic.twitter.com/tBUE5QBov1

— TRT Afrika (@trtafrika) August 6, 2025