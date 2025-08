Ο πρόωρος θάνατος της θρυλικής Μέριλιν Μονρόε καθήλωσε το κοινό και τροφοδότησε εικασίες για πολλά χρόνια. Η πρωταγωνίστρια της ταινίας Gentlemen Prefer Blondes βρέθηκε νεκρή στην κατοικία της στο Μπρέντγουντ της Καλιφόρνια στις 4 Αυγούστου 1962, σε ηλικία μόλις 36 ετών. Το βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα L.A. Coroner: Thomas Noguchi and Death in Hollywood της Anne Soon Choi εξετάζει τις ιδιαιτερότητες της νεκροψίας που διενήργησε ο Δρ. Τόμας Νογκούτσι, ο γνωστός «ιατροδικαστής των αστέρων». Ας εμβαθύνουμε στις λεπτομέρειες της νεκροψίας μιας από τις πιο διάσημες γυναίκες του κόσμου, με αφορμή την επέτειο του θανάτου της.

Γεννημένη ως Norma Jean Mortenson την 1η Ιουνίου 1926, η Marilyn ήταν μια ξανθιά οπτασία που έγινε γνωστή για τους ρόλους της σε ταινίες όπως «Η φαγούρα των επτά ετών», «Πώς να παντρευτείς έναν εκατομμυριούχο» και «Μερικοί το προτιμούν καυτό». Ο θάνατός της κηρύχθηκε επισήμως αυτοκτονία, αλλά οι θεωρίες συνωμοσίας υπονοούν πιθανή εγκληματική ενέργεια που συνδέεται με τις υποτιθέμενες σχέσεις της με τον πρόεδρο Τζον Κένεντι και τον αδελφό του Ρόμπερτ Κένεντι. Είναι ενδιαφέρον ότι ο Δρ. Νογκούτσι πραγματοποίησε επίσης τη νεκροψία του Ρόμπερτ Κένεντι.

Η Μέριλιν βρέθηκε εντελώς γυμνή, ξαπλωμένη μπρούμυτα στο κρεβάτι της με το χέρι τεντωμένο προς ένα κοντινό τηλέφωνο. Στο κομοδίνο της υπήρχαν διάσπαρτα πολλά μπουκάλια με χάπια, μεταξύ των οποίων ένα μπουκάλι με το υπνωτικό Nembutal και ένα μισοάδειο μπουκάλι με το ισχυρό ηρεμιστικό chloral hydrate. Αξίζει να σημειωθεί ότι της είχε συνταγογραφηθεί το Nembutal μόλις δύο ημέρες πριν από το θάνατό της.

Η συναρπαστική βιογραφία αληθινών εγκλημάτων αφηγείται σχολαστικά την αυτοψία του εμβληματικού συμβόλου του σεξ, αποκαλύπτοντας εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Το βιβλίο αφηγείται: «Ο Νογκούτσι τράβηξε αργά το σεντόνι προς τα πίσω για να ανακαλύψει το πτώμα της Μέριλιν Μονρόε.Της πιο όμορφης γυναίκας στον κόσμο. Παρέλυσε στιγμιαία από δυσπιστία. Ήταν πραγματικά αυτή».

Παρά τη γοητεία και τη διασημότητά της, ο ιατροδικαστής είχε πλήρη επίγνωση της σοβαρότητας του έργου του. «Η σταρ του Χόλιγουντ ήταν τώρα ένα πτώμα που περίμενε να δώσει τα μυστικά του». Με τα σημάδια να παραπέμπουν σε υπερβολική δόση, «ξεκίνησε εξετάζοντας αργά κάθε σπιθαμή του σώματος της με μεγεθυντικό φακό για να αναζητήσει σημάδια από βελόνες που θα υποδείκνυαν την ένεση ναρκωτικών. Δεν βρήκε κανένα».

Κατά τη διάρκεια της εξωτερικής εξέτασης, ο Δρ. Νογκούτσι «παρατήρησε τους φρέσκους μώλωπες στο ισχίο και στο κάτω μέρος της πλάτης της και την κυάνωση που έδινε μια γαλαζωπή απόχρωση στο δέρμα της». Μετά τη νεκροψία, ο ιατροδικαστής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «Ήταν απλό και ξεκάθαρο. Πέθανε από υπερβολική δόση υπνωτικών χαπιών».

Η ψυχολογική αυτοψία καθόρισε ως τρόπο θανάτου την αυτοκτονία, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό της, το οποίο περιελάμβανε «ψυχιατρική διαταραχή, σοβαρούς φόβους και συχνές καταθλίψεις», μαζί με προηγούμενες απόπειρες αυτοκτονίας. Ενώ ο θάνατός της κρίθηκε αυτοκτονία, δεν διενεργήθηκε ποτέ πλήρης τοξικολογική έκθεση, διότι «τα επίπεδα πεντοβαρβιτάλης και ένυδρης χλωράλης ήταν θανατηφόρα», με αποτέλεσμα ο επικεφαλής τοξικολόγος να παραιτηθεί από κάθε περαιτέρω εξέταση. Αυτή η απουσία ολοκληρωμένων εξετάσεων προβλημάτισε τον Δρ. Νογκούτσι , ο οποίος προβληματίστηκε: «Υπήρχε πιθανότητα να δολοφονήθηκε;» και «Ήταν πιόνι σε μια συγκάλυψη;».

Το βιβλίο αποκαλύπτει ότι «οι φήμες για εγκληματική ενέργεια είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν», και μόλις οι συνθήκες του θανάτου της έγιναν γνωστές στη δημοσιότητα, «οι φήμες άνθισαν σε θεωρίες συνωμοσίας, αξιοποιώντας τη μεταπολεμική συνωμοσία και παράνοια: Η CIA τη δολοφόνησε, οι Κένεντι την είχαν σκοτώσει».

Ορισμένοι επικριτές ανέδειξαν την ψυχολογική αυτοψία -μια σχετικά νέα προσέγγιση στην ιατροδικαστική επιστήμη εκείνη την εποχή- ως το αποφασιστικό στοιχείο πίσω από την ετυμηγορία της αυτοκτονίας. «Λόγω της έλλειψης επιστημονικών αποδείξεων, πολλοί τη θεώρησαν ως μέρος μιας ευρύτερης συγκάλυψης».

Αξιοσημείωτο είναι ότι η φυσική εξέταση δεν αποκάλυψε «οπτικές ενδείξεις» δισκίων στο στομάχι ή στο λεπτό έντερο, εύρημα που ενίσχυσε τις θεωρίες που υποδηλώνουν ότι μπορεί να δολοφονήθηκε.

Η Μέριλιν ήταν μόλις 36 ετών τη στιγμή του θανάτου της και θα γιόρταζε τα 99α γενέθλιά της την 1η Ιουνίου.

