Οι ταινίες της Μέριλιν Μονρόε και του Ντέιβιντ Λιντς είναι διαφορετικοί κόσμοι. Οι περίεργες και σουρεαλιστικές ταινίες του Λιντς είναι πολύ μακριά από την ωμή προσέγγιση της Μέριλιν Μονρόε που δεν περιμένει από τον θεατή να προσπαθήσει πολύ για να μπει στο σύμπαν της.

Και όμως, το αέναο sex symbol του Χόλιγουντ ήταν πάντα μια δύναμη έμπνευσης για τον οραματιστή του κινηματογράφου και της τηλεόρασης Ντέιβιντ Λιντς.

Η Μέριλιν Μονρόε ήταν και η αφορμή για τον Ντέιβιντ Λιντς και τον Μαρκ Φροστ, συν-σεναριογράφο στο εμβληματικό Twin Peaks που όρισε την τηλεόραση πέρα από τα καθιερωμένα, για να εκκινήσουν το μυστηριακό και στοιχειωμένο προϊόν τους.

Ο Ντέιβιντ Λιντς ήθελε ανάμεσα στα πολλά project που υπέγραψε, να γράψει μια ταινία για τη θρυλική ηθοποιό, όμως η προσπάθεια εγκαταλείφθηκε κάπου στην πορεία.

Στην πρώτη ευκαιρία, ο Ντέιβιντ Λιντς επέστρεψε στο μύθο της τραγικής star ορίζοντας τη Μέριλιν Μονρόε ως κύρια έμπνευση για το χαρακτήρα της Λόρα Πάλμερ, της γυναίκας που εκκινεί το τηλεοπτικό και κινηματογραφικό σύμπαν του Twin Peaks.

«Ένας ατζέντης μας έφερε σε επαφή για να δουλέψουμε σε μια ταινία με τίτλο Goddess for United Artists» γράφει ο Φροστ στο βιβλίο του Room To Dream.

«Και οι δύο θέλαμε να επεκτείνουμε την ιστορία πέρα ​​από τον αυστηρό ρεαλισμό και να τη ντύσουμε με λυρικές, σχεδόν φανταστικές στιγμές. Τα οράματα μας συγχρονίστηκαν».

Η ταινία επρόκειτο να ασχοληθεί με αρκετές στιγμές από τη ζωή της Μονρόε, συμπεριλαμβανομένης της περίεργης συνάντησής της με τον Μπόμπι Κένεντι.

Ο Φροστ ήταν ευχαριστημένος με τον τρόπο που εξελίχθηκε το σενάριο, αλλά οι παραγωγοί της ταινίας δεν ήταν, και στο τέλος, το έργο ακυρώθηκε. Ωστόσο, η Monroe φαινόταν να είναι στο μυαλό του ντουέτου.

Σε συνέντευξη του στο Vanity Fair, ο Λιντς είπε ότι η Μέριλιν Μονρόε ενέπνευσε βαθιά τον χαρακτήρα της Λόρα Πάλμερ του Twin Peaks και άλλους χαρακτήρες του.

«Η Λόρα Πάλμερ είναι η Mέριλιν Μονρόε και το Mulholland Drive αφορά επίσης τη Mέριλιν Μονρόε. Τα πάντα είναι για τη Μέριλιν Μονρόε!» είπε. Για τον Ντέιβιντ Λιντς η Μέριλιν Μονρόε ήταν το αρχέτυπο όχι μόνο της γυναίκας αλλά και ολόκληρου του Χόλιγουντ.

Οι συγκρίσεις μεταξύ Πάλμερ και Μονρόε είναι κατανοητές. Και οι δύο είναι ξανθιές γυναίκες που πέθαναν τραγικά σε νεαρή ηλικία και έφεραν θρήνο και πόνο στις κοινότητες τους.

Ο θάνατος της Μέριλιν Μονρόε συνοδεύεται ακόμη και σήμερα από άπειρες θεωρίες συνωμοσίας και υποθέσεις. Το ίδιο και ο θάνατος της Λόρα Πάλμερ στην τηλεοπτική παραγωγή που επαναπροσδιόρισε την τηλεοπτική βιομηχανία με vintage pop σκοτάδι.

«Είναι δύσκολο να πει κανείς ακριβώς τι είναι η Μέριλιν Μονρόε, αλλά ήταν σίγουρα μια γυναίκα που είχε μπελάδες» είχε πει σε άλλη συνέντευξη του στο στο Vice. «Όμως δεν είναι μόνο αυτό που σε παγιδεύει στην ιδέα της. Η Μέριλιν Μονρόε είναι περισσότερα, είναι ένα μυστήριο που δεν λύθηκε ποτέ».

Όπως η φιλμογραφία του Ντέιβιντ Λιντς αλλά και η σειρά που όρισε ξανά την τηλεοπτική βιομηχανία, η Μέριλιν Μονρόε είναι αίνιγμα. Σαν το Twin Peaks που ενέπνευσε.

Η συγκλονιστική είσοδος στο σύμπαν που έχτισε ο Ντέιβιντ Λιντς με το Twin Peaks και η επιτυχία που το ακολούθησε, είναι ένα γεγονός που αψηφά ερμηνειών. Είναι γοητεία, παγίδα, υπεροχή.

Όταν ο Ντέιβιντ Λιντς υπέγραψε το πρώτο τηλεοπτικό προϊόν της καριέρας του, οι θεατές ήταν συνηθισμένοι στο να καταναλώνουν πάνω-κάτω εύκολα αφηγήματα.

Ένα αστείο σε ένα sitcom, ένα μυστήριο σε κάποια σειρά με ντετέκτιβ που προσπαθούν να βρουν το δολοφόνο, μια ακόμη ίντριγκα σε σαπουνόπερες με πλούσιους, αδίστακτους και αποφασισμένους να κατακτήσουν οτιδήποτε αρκούσαν για να κερδίσουν κοινό. Το Netflix και κάθε άλλη πλατφόρμα streaming ήταν πολύ μακριά από την είσοδο τους στο πεδίο. Ήταν μόλις 1990 και ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γεμίσει με ομίχλη και ηδονή τις τηλεοράσεις αυτός ο εκκεντρικός δημιουργός με το όνομα Λιντς.

Αποκρυφισμός, ειρωνεία, τρόμος, πάθη, έρωτες, προδοσίες, ονειρική φωτογραφία, ηδονιστικές νεαρές, όμορφοι εραστές τους, καφές και μηλόπιτα.

Το γαϊτανάκι γύρω από τη σειρά του Λιντς τα είχε όλα και στη μέση του, τη σωρό μιας νεαρής γυναίκας. Μιας άλλης Μέριλιν.

Χωρίς το Twin Peaks, οι μισές αγαπημένες μας σειρές δεν θα υπήρχαν και χωρίς τη Μέριλιν Μονρόε δεν θα υπήρχε η Λόρα Πάλμερ.

Το στρίψιμο της τηλεοπτικής βίδας που γύρισε με μαεστρία ο Λιντς κατέκτησε απρόσμενα τους πάντες και ο αστικός μύθος λέει ότι ήταν μια σειρά που κρυφά απολάμβανε ακόμη και η γυναίκα που εκπροσωπούσε το βαθύ συντηρητικό βρετανικό φλέγμα, η βασίλισσα Ελισάβετ.

Ένα πολιτιστικό φαινόμενο με αντίκτυπο στον κόσμο των τηλεοπτικών σειρών, το Twin Peaks θεωρείται (και είναι) μια από τις καλύτερες και πιο σημαντικές σειρές όλων των εποχών και και καθιέρωσε μια ποιοτική κινηματογραφική προσέγγιση στο μέσο που ήταν πρωτοφανής για την εποχή, ενώ αναφέρεται συχνά ως πηγή έμπνευσης για δεκάδες άλλες σειρές.

Βέβαια η τύχη της σειρά ήταν σκληρή, όπως και αυτή της Λόρα Πάλμερ που ο μυστηριώδης, αποκρουστικός θάνατος της και τα πολλά μυστικά της στοίχειωσαν εκείνη τη μικρή, ορεινή και απομονωμένη πόλη της πολιτείας Ουάσινγκτον των ΗΠΑ.

Στη δεύτερη σεζόν, το 1991, η τηλεθέαση ηττήθηκε από ένα άλλο θέαμα που καθήλωσε τον κόσμο στις οθόνες. Ο Πόλεμος του Κόλπου είχε πολύ δράμα για να του αντισταθεί κανείς. Όμως ας είμαστε ξεκάθαροι, χωρίς το Twin Peaks η τηλεόραση δεν θα ήταν αυτό που είναι σήμερα.

Το TP ήταν το τηλεοπτικό φαινόμενο που αποτέλεσε έμπνευση για δεκάδες άλλες σειρές όπως τα The X-Files, The Killing, Οι αγνοούμενοι, Stranger Things. Και για δεκάδες ταινίες, βιβλία και βιντεοπαιχνίδια όπως τα Alan Wake, Deadly Premonition ή το The Legend of Zelda: Link’s Awakening του 1993.

Σύμφωνα με τον Μάικ Μαριάνι του The Atlantic, «θα ήταν αδύνατο να ψάξουμε στα σημερινά τηλεοπτικά προγράμματα και να μη βρούμε δημιουργικά στοιχεία τα οποία ΄χρωστάνε’ στο Τwin Peaks».

Οι διθυραμβικές κριτικές που έλαβε ο πρώτος κύκλος της σειράς σε συνδυασμό με το μυστήριο της πλοκής, τη μουσική επένδυση και την αριστουργηματική κινηματογραφική προσέγγιση του Ντέιβιντ Λιντς εκτόξευσαν τη σειρά στα ύψη της τηλεθέασης, προκαλώντας τεράστιο κοινωνικό αντίκτυπο.

Το κύμα καλτ λατρείας που δημιούργησε η σειρά μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν αλλά και η εμφανής επιρροή της, την ανέδειξαν σε ένα από τα πιο θρυλικά εγχειρήματα στην ιστορία της τηλεόρασης.

Με ένα πυρήνα πνιγμένο στο σκοτάδι και την ηδονή, το Twin Peaks ήταν kinky, νόστιμο, και διεκδίκησε βραβεία. Κέρδισε κάποια -από τις 14 υποψηφιότητες στα Βραβεία Έμμυ του πρώτου κύκλου κέρδισε μόλις 2, και τιμήθηκε με 3 Χρυσές Σφαίρες-, έχει πολλάκις αναγνωριστεί ως μια από τις καλύτερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών -το 2007, το βρετανικό κανάλι Channel 4 έβαλε το Twin Peaks στη 9η θέση στη λίστα με τις 50 κορυφαίες δραματικές σειρές, το περιοδικό Time συμπεριέλαβε τη σειρά στη λίστα με τα 100 καλύτερα τηλεοπτικά προγράμματα όλων των εποχών, και το Hollywood Reporter την ονόμασε την 20ή καλύτερη σειρά όλων των εποχών.

Η σειρά γύρω από την εξιχνίαση του ύποπτου φόνου της Λόρα Πάλμερ από τον Ειδικό Πράκτορα του FBI Ντέιλ Κούπερ, στην φανταστική επαρχιακή πόλη σε βάζει σταδιακά σε μύχιες πραγματικότητες, εκεί που η λογική και το μεταφυσικό συγκρούονται με ορμή.

Συνδυάζοντας στοιχεία εγκληματικού δράματος, τρόμου, μυστηρίου αλλά και επιστημονικής φαντασίας, με τους χαρακτήρες να παρουσιάζονται πότε με μελοδραματικό τόνο και πότε με χιουμοριστικό (κλασικός Λιντς) και με ένα από τα πλέον σπουδαία τηλεοπτικά soundtrack που συνδημιούργησε ο Ντέιβιντ Λιντς με το εξίσου ονειρικό δημιουργό Άντζελο Μπανταλαμέντι, η σειρά διήρκεσε για 2 σεζόν και είχε συνολικά 30 επεισόδια.

Μετά την ακύρωση του από τη μικρή οθόνη το σύμπαν του Twin Peaks, μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο το 1992 με την ταινία Twin Peaks: Fire Walk with Me, σε σκηνοθεσία και σενάριο Ντέιβιντ Λιντς (αυτή την φορά χωρίς την βοήθεια του Μαρκ Φροστ), που αποτελεί πρίκουελ στη σειρά και επικεντρώνεται στις τελευταίες μέρες της ζωής της Λόρα Πάλμερ.

Το τελευταίο επεισόδιο του 2ου κύκλου είχε διχάσει το κοινό και τους κριτικούς με ένα σοκαριστικό και σουρεαλιστικό φινάλε που άφησε πολλά αναπάντητα ερωτήματα, οπότε πολλοί θεατές απογοητεύτηκαν όταν το Fire Walk with Me δεν απάντησε κανένα από αυτά τα ερωτήματα και αντιθέτως δημιούργησε καινούρια.

Στο πέρασμα των χρόνων η ταινία αποθεώθηκε, έχει συμπεριληφθεί σε λίστες με τις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών.

Τον Οκτώβριο του 2014, το Αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Showtime ανακοίνωσε πως η σειρά θα επέστρεφε με έναν περιορισμένο κύκλο επεισοδίων και όντως η τρίτη σεζόν έκανε πρεμιέρα τον Μάιο του 2017 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Καννών.

Το Twin Peaks: The Return ενθουσίασε τις Κάννες (πάντα τον αγαπούσαν) και ονομάστηκε ως η καλύτερη ταινία του 2017 από το έγκριτο Cahiers du Cinema.

Στην ιστοσελίδα Letterboxd το The Return έχει την μεγαλύτερη βαθμολογία απο κάθε ταινία που έχει δημιουργηθεί ποτέ.

Λογικό. Η ωμή, αιρετική μαγεία του Ντέιβιντ Λιντς στοιχειώνει. Άλλωστε «τα πάντα είναι γύρω από τη Μέριλιν Μονρόε», συνέπεια και υπεροχή.