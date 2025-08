Τις δραματικές στιγμές που περνάει στη Γάζα ο ισραηλινός όμηρος Ρομ Μπρασλάφκσι αποτυπώνει νέο απόσπασμα που δόθηκε στη δημοσιότητα με την άδεια της οικογένειάς του από το συνολικής διάρκειας έξι λεπτών βίντεο της Ισλαμικής Τζιχάντ.χαμ

Στο απόσπασμα αυτό ο 22χρονος Μπαρσλάφσκι λέει κλαίγοντας ότι «υποφέρω από έναν πόνο που δεν μοιάζει καλός, δεν μπορώ να σταθώ όρθιος ή να περπατήσω».

Ο νεαρός Ισραηλινός ακούγεται, επίσης, να λέει «δεν έχουμε άλλο φαγητό ή νερό. Το προηγούμενο διάστημα μου έδιναν κάτι, σήμερα τίποτα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, δεν μπορώ να ζήσω, πρέπει να σταματήσετε αυτό που κάνετε εδώ».

«Είμαι στο χείλος του θανάτου και είμαι σίγουρος ότι όλοι οι άλλοι όμηροι είναι στην ίδια κατάσταση με μένα» συνεχίζει σε δραματικούς τόνους ο Μπαρσλάφσκι.

“My name is Rom Braslavski. I am 22 years old from Jerusalem

I am a prisoner of the Islamic Jihad. I’ve been here almost two years.

I am suffering terribly. A suffering that doesn’t look good, my foot, I cannot stand or go to the bathroom.

I am out of food and drink…

Three… pic.twitter.com/HYf4XHB7r7

— Hamas Atrocities (@HamasAtrocities) August 3, 2025