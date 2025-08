Την ίδια ώρα που η Χαμάς διαμηνύει ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα, αν δεν ιδρυθεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος κυκλοφόρησε νέο βίντεο, στο οποίο όπως αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ, οι δυνάμεις της Χαμάς αναγκάζουν τον όμηρο Εβιατάρ Νταβίντ να σκάψει αυτό που φοβάται ότι θα είναι ο τάφος του.

Ο άνδρας εμφανίζεται χλωμός και εξαντλημένος σε ένα βίντεο που όπως αναφέρει η οικογένειά του αποδεικνύει ότι τον υποβάλλουν σε σκόπιμη πείνα.

Το βίντεο της Χαμάς, το μεγαλύτερο μέρος του οποίου εγκρίθηκε από την οικογένεια για δημοσίευση το Σάββατο, δείχνει τον άνδρα να μιλάει με αδύναμη φωνή, σε δηλώσεις που πιθανώς του υπαγόρευσαν οι απαγωγείς του, να σκάβει αυτό που, όπως λέει, φοβάται ότι θα είναι ο τάφος του.

This is just soul-crushing. He can barely hold the shovel. His skeletal body. The broken spirit in his eyes. The fear and despair. You can tell how weak and tired he is.

God, give him strength.

I ask again: Where is the world’s outrage?

