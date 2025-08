Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του, Μπαντρ Αμπντελατί, είχε σήμερα Κυριακή 3 Αυγούστου ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ενόψει της επικείμενης συνάντησής τους στην Αθήνα στις 6 Αυγούστου, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν την ημερήσια διάταξη, η οποία θα καλύπτει τις διμερείς σχέσεις, διάφορα περιφερειακά θέματα, την κατάσταση στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή, τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης, και το θέμα της Μονής της Αγίας Αικατερίνης στο Σινά, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

