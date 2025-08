Δεν έχει τέλος η τραγωδία στη Γάζα, όπου ένα 17χρονο αγόρι, ο Ατέφ Αμπού Χατέρ, πέθανε από σοβαρό υποσιτισμό ζυγίζοντας μόλις 25 κιλά, ανέφεραν ιατρικές πηγές του νοσοκομείου Αλ Σίφα, δίνοντας στη δημοσιότητα σοκαριστικά βίντεο και φωτογραφίες με τη σορό του νεκρού αγοριού σκελετωμένη στο νεκροτομείο.

Ο Αμπού Χατέρ ήταν ανάμεσα στους επτά ανθρώπους που πέθαναν σήμερα 2 Αυγούστου από την πείνα στον παλαιστινιακό θύλακα. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο Αμπού Χατέρ, ο οποίος πριν τον πόλεμο ήταν ένα απόλυτα υγιές αγόρι, εισήχθη σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο πατέρας του δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης, ότι το παιδί του δεν ανταποκρινόταν πλέον στη θεραπεία.

17-year-old Atif Abu Khater has died at Al-Shifa Hospital in Gaza due to severe malnutrition — another victim of Israel’s deliberate starvation policy. pic.twitter.com/0KvTd6lJph

