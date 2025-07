Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε πτήση της Delta Air Lines από το Σολτ Λέικ Σίτι προς το Άμστερνταμ, όταν το αεροσκάφος αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις, με αποτέλεσμα 25 επιβάτες να τραυματιστούν και να διακομιστούν σε νοσοκομεία της Μινεάπολης.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου δύο ώρες μετά την απογείωση, όταν ο πιλότος αποφάσισε, για λόγους ασφαλείας, να αλλάξει πορεία και να κατευθυνθεί προς το διεθνές αεροδρόμιο Μινεάπολις-Σεν Πολ, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στις 19:45 τοπική ώρα, το απόγευμα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια των αναταράξεων, επιβάτες που δεν φορούσαν ζώνες ασφαλείας “εκτοξεύτηκαν στον αέρα”, χτυπώντας στην οροφή του αεροπλάνου και πέφτοντας κατόπιν στο δάπεδο.

Στην πτήση επέβαιναν συνολικά 275 επιβάτες και 13 μέλη πληρώματος. Η Delta Air Lines εξέφρασε τη λύπη της για το περιστατικό και ανέφερε ότι προτεραιότητά της είναι η φροντίδα των τραυματιών και η υποστήριξη των επιβατών της πτήσης.

«Είμαστε ευγνώμονες για την υποστήριξη όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» ανέφερε η Delta σε ανακοίνωσή της.

25 people onboard Delta flight 56 were taken to hospital after the flight experienced what the airline is calling “significant turbulence” and diverted to Minneapolis. Details and data: https://t.co/MXMV7CHQl8 pic.twitter.com/4WZ9ccRusZ

— Flightradar24 (@flightradar24) July 31, 2025