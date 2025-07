Έκκληση στους κατοίκους της Αλάσκας και των δυτικών ακτών των ΗΠΑ να παραμείνουν «δυνατοί και ασφαλείς» απηύθυνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 8,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στα ανοιχτά της ρωσικής χερσονήσου Καμτσάτκα.

Ο σεισμός, που είχε επίκεντρο περίπου 119 χιλιόμετρα από την πόλη Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι με πληθυσμό περίπου 180.000 κατοίκους, προκάλεσε άμεσες προειδοποιήσεις για τσουνάμι σε πολλές χώρες της λεκάνης του Ειρηνικού.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), ο Τραμπ ανέφερε:

«Λόγω ενός τεράστιου σεισμού που σημειώθηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι για τη Χαβάη. Σε επιφυλακή βρίσκονται η Αλάσκα και η Δυτική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών. Και η Ιαπωνία κινδυνεύει. Παρακαλώ επισκεφθείτε το https://tsunami.gov για τις τελευταίες πληροφορίες. Μείνετε δυνατοί και ασφαλείς!»

Due to a massive earthquake that occurred in the Pacific Ocean, a Tsunami Warning is in effect for those living in Hawaii. A Tsunami Watch is in effect for Alaska and the Pacific Coast of the United States. Japan is also in the way. Please visit https://t.co/wdFzeu1I0h for the…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 30, 2025