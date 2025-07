Στη ζωή του Μπίλι Τζόελ εμβαθύνει το ντοκιμαντέρ «Billy Joel: And So It Goes» με ιστορίες από τα πρώτα του χρόνια, καθώς και την εξέλιξη της δισκογραφίας και του ήχου του.

Σε σκηνοθεσία των Σούζαν Λέισι και Τζέσικα Λέβιν και τον Μπίλι Τζόελ ως παραγωγό, το νέο ντοκιμαντέρ του HBO αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο ενός από τους καθοριστικούς καλλιτέχνες του 20ου αιώνα. «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ροκ σταρ – θεωρώ τον εαυτό μου μουσικό» λέει ο Μπίλι Τζόελ και το πάθος του για την πραγματική τέχνη της μουσικής, που εκδηλώνεται αμέτρητες φορές το επιβεβαιώνει.

Σπάνια δίνει συνεντεύξεις και όσες παραχωρεί συνήθως δεν αποκαλύπτουν πολλά για τον άνθρωπο πίσω από μερικά από τα πιο διαχρονικά τραγούδια της σύγχρονης μουσικής. Ως τέταρτος σόλο καλλιτέχνης με τις περισσότερες πωλήσεις στην Αμερική, έχει πολλούς θαυμαστές, οι οποίοι στο ντοκιμαντέρ δύο επεισοδίων μπορούν να γνωρίσουν τον κόσμο του. Πολλές διάσημες προσωπικότητες εμφανίζονται για να επαινέσουν τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό και μουσικό ενώ ο ίδιος, η οικογένειά του και οι στενοί συνεργάτες του θυμούνται τα πάνω και τα κάτω του κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ήταν γνωστός ως ο «Άνθρωπος του Πιάνου».

Στο ντοκιμαντέρ αποκαλύπτεται ότι δεν αισθάνεται ποτέ άνετα με την κάμερα, γίνεται αναφορά στην ιδιαίτερα παραγωγική περίοδος όταν παντρεύτηκε την Κρίστι Μπρίνκλεϊ, καθώς και στον υγιή ανταγωνισμό με τον Έλτον Τζον