Εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στην επικαιρότητα το θέμα που προέκυψε με το βίντεο που έγινε viral δείχνοντας τον CEO αμερικανικής εταιρείας Astronomer να αγκαλιάζει μια συνάδελφό του κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Coldplay στη Βοστώνη. Μάλιστα η Astronomer εξέδωσε σχετική ανακοίνωση για το περιστατικό που έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στο διαδίκτυο.

Σε αυτήν αναφέρει ότι ««Η Astronomer είναι αφοσιωμένη στις αξίες και την κουλτούρα που μας καθοδηγούν από την ίδρυσή μας. Οι ηγέτες μας αναμένεται να ορίσουν τα πρότυπα τόσο στη συμπεριφορά όσο και στη λογοδοσία. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για αυτό το θέμα και θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες να μοιραστούμε πολύ σύντομα».

Coldplay’s Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3

— Pop Crave (@PopCrave) July 17, 2025