Εκατόν τριάντα χιλιάδες θεατές έδωσαν το παρών στις δύο συναυλίες, τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί έναν χρόνο πριν και εν πολλοίς οι Coldplay επισκίασαν το περασμένο Σαββατοκύριακο και αυτές ακόμα τις ευρωεκλογές. Τι είναι όμως αυτό που έχει το βρετανικό γκρουπ που δεν έχουν πολλοί άλλοι συνάδελφοί του και το έχει κάνει τόσο, μα τόσο mainstream; Πώς έχει αυτή τη μοναδική ευκολία να αρέσει σε συνομηλίκους με αυτό, μικρότερους αλλά και μεγαλύτερους φίλους της μουσικής;

Το συγκρότημα δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1997. Αποτελείται από τον τραγουδιστή και πιανίστα Κρις Μάρτιν, τον κιθαρίστα Τζόνι Μπάκλαντ, τον μπασίστα Γκάι Μπέριμαν, τον ντράμερ και κρουστό Γουίλ Τσάμπιον και τον μάνατζερ Φιλ Χάρβεϊ. Από το πρώτο τους άλμπουμ «Parachutes» (2000) έκαναν τους μουσικόφιλους να γυρίσουν το βλέμμα τους προς αυτούς. Το σινγκλ «Yellow» έλαβε βραβείο Brit για το βρετανικό άλμπουμ της χρονιάς και βραβείο Grammy για το καλύτερο άλμπουμ εναλλακτικής μουσικής.

Το άλμπουμ «Α Rush of Blood to the Head» (2002) είχε τις ίδιες διακρίσεις. Τα «Χ&Υ» (2005) και «Viva la Vida or Death and All His Friends» (2008) ήταν τα best-seller, φτάνοντας στην κορυφή των charts σε περισσότερες από 30 χώρες. Το ομότιτλο κομμάτι του «Viva la Vida» έγινε επίσης το πρώτο βρετανικό σινγκλ που «ηγήθηκε» του Billboard Hot 100 και του UK Singles Chart ταυτόχρονα στον 21ο αιώνα. Ακολούθησαν τα άλμπουμ «Mylo Xyloto» (2011), «Ghost Stories» (2014), «A Head Full of Dreams» (2015), «Everyday Life» (2019) και «Music of the Spheres» (2021).

ΕΥΕΛΙΞΙΑ. Παρατηρώντας κάποιος τις παραπάνω κυκλοφορίες διαπιστώνει ότι το συγκρότημα έχει τη δυνατότητα να κινείται με μοναδική ευκολία σε ήχους electronica, R&Β, ambient, disco, funk, gospel, blues και progressive rock. Και δεν είναι μόνο η ευκολία που κινούνται οι μουσικοί. Είναι και η ευκολία με την οποία «κατασκευάζουν» τραγούδια που μπορούν όλοι να τα ακούσουν, να τα τραγουδήσουν και ενίοτε να τα χορέψουν. Σε αυτά οφείλουμε να προσθέσουμε ότι τα μέλη του συγκροτήματος δεν στέκονται μόνο στη μουσική. Φιλανθρωπίες, πολιτική και ακτιβισμός συμπεριλαμβάνονται στις δράσεις τους, όπως επίσης το γεγονός ότι δωρίζουν το 10% των κερδών τους σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και υποστηρίζουν διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις. Με περισσότερα από 100 εκατομμύρια άλμπουμ να έχουν πουληθεί παγκοσμίως, οι Coldplay συγκαταλέγονται μεταξύ των μουσικών «πράξεων» με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Κατατάσσονται ως το έκτο συγκρότημα με τις περισσότερες βραβεύσεις στην Ιστορία. Κατέχουν τρία από τα 50 άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα περισσότερα άλμπουμ. Εχουν επίσης δύο από τις 15 περιοδείες με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Η τελευταία τους – την οποία είδαμε στο ΟΑΚΑ – με τίτλο «Music of the Spheres», που ξεκίνησε το 2022 και ολοκληρώνεται το 2024 – με όλα τα εισιτήρια προπωλημένα – έχει τζίρο πάνω από 800 εκατ. δολάρια. Η Βρετανική Φωνογραφική Βιομηχανία χαρακτήρισε το συγκρότημα έναν από τους «πιο σημαντικούς και πρωτοπόρους» καλλιτέχνες στον κόσμο. Τέλος, το «Time» το έχει χαρακτηρίσει την «ομάδα» με τη μεγαλύτερη επίδραση στον πλανήτη.

ΟΙΚΕΙΟΣ ΗΧΟΣ. Οι Coldplay έχουν καταφέρει στην έως τώρα διαδρομή τους να κάνουν τον ροκ ήχο οικείο προς όλους. Απαλός και μελωδικός, σε αντίθεση με τον συνήθη παραμορφωμένο και επιθετικό, που δεν μπορεί να γίνει mainstream. Οπως και οι στίχοι τους, θεωρούνται από πολλούς «εύκολοι» και «εύπεπτοι».

Επίσης οι συναυλίες τους – είναι συγκρότημα συναυλιών, και αυτό τούς έδωσε τη μεγάλη ώθηση – φημίζονται για τα εντυπωσιακά ειδικά εφέ, όπως και για τα πυροτεχνήματα και τα κομφετί. Η μπάντα χρησιμοποιεί βιοδιασπώμενα κομφετί προσαρμοσμένα να απαιτούν λιγότερο συμπιεσμένο αέριο για ανάφλεξη, ενώ τα πυροτεχνήματα έχουν λιγότερο εκρηκτικό φορτίο και νέες φόρμουλες για τη μείωση των επιβλαβών χημικών. Οι ίδιοι ισχυρίζονται ότι έχουν ξεπεράσει τον δικό τους στόχο για τη μείωση των εκπομπών άνθρακα για ζωντανές συναυλίες. Το 2019 ο frontman Κρις Μάρτιν ανακοίνωσε ότι το συγκρότημα σταματούσε τις περιοδείες, ενώ σκεφτόταν πώς να κάνει τις εμφανίσεις τους πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Δύο χρόνια αργότερα οι Coldplay ανακοίνωσαν την τουρνέ «Music of the Spheres», όπου οικολογία και μουσική (;) βαδίζουν χέρι χέρι.

ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ. Ολα αυτά δημιουργούν το εμπορικό / επικοινωνιακό πακέτο που μπορεί να κάνει τους Coldplay αρεστούς σε εκατομμύρια θεατές. Οι φίλοι τους όμως είναι όσοι και οι «εχθροί» τους. Πολλοί είναι εκείνοι που τους κατηγορούν ως υπερβολικά εμπορικούς, ενώ όσοι αναζητούν την «προκλητική μουσική» δεν τους έχουν στην ατζέντα τους. «Αφορισμοί» οι οποίοι ακούγονται και για τους U2 (κανένας δεν μπορεί να αρνηθεί ότι τα δύο γκρουπ έχουν ομοιότητες).

Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο οι Coldplay είναι το απόλυτο γκρουπ των τελευταίων ετών. Γράφουν μουσική και τραγούδια που στους περισσότερους αρέσουν, οι συναυλίες τους έχουν οικολογικά μηνύματα και τα σόου τους αν δεν υπάρξει ηλεκτρισμός ή τεχνολογικά μέσα δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν.