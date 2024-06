Οι Coldplay, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής περιοδείας τους, βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες και στη χώρα μας, με αφορμή τα δύο live του στο ΟΑΚΑ αλλά και για τα γυρίσματα του νέου του videoclip.

Η αποθέωση των Coldplay στο κατάμεστο Ηρώδειο

Την Πέμπτη 13 Ιουνίου, οι Coldplay έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο στο TikTok, το οποίο παρουσιάζει την απίστευτη ατμόσφαιρα, καθώς ακόμα και μετά το τέλος του γυρίσματος, το κοινό συνέχισε να τραγουδάει το νέο τους τραγούδι.

Μαγικές στιγμές

Οι μοναδικές στιγμές που έζησαν οι περίπου 2.000 θαυμαστές των Coldplay που συμμετείχαν στο νέο βιντεοκλίπ του δημοφιλούς βρετανικού συγκροτήματος στο Ηρώδειο, αποτυπώνονται σε ένα νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media.

To κοινό τραγουδάει το «Feels Like I’m Falling In Love», ενώ τα led βραχιόλια που φορούν, αναβοσβήνουν στο ρυθμό του τραγουδιού, δημιουργώντας μία μαγική ατμόσφαιρα.

COLDPLAY’s New Sinlge in Athens (10 June 2024) 🌜💙🇬🇷🏛🇬🇷🩷🌛 Behind-the-scenes of Coldplay‘s music video for the new single «It Feels Like I’m Falling In Love», filmed at the foot of Acropolis at Heródeion Roman Theatre in Athens, Greece. pic.twitter.com/Pmru7dBDZE — Diogenes of Sinope (@DiogenisSinopis) June 13, 2024

[NEW] Behind the scene of the making #FLIFIL 🌙🎶 Music Video with fans in Athens 🇬🇷! Via @coldplay TikTok pic.twitter.com/wRqWyZTTvb — Coldplay Indonesia (@IDWantsColdplay) June 12, 2024

Το ευχαριστώ του Κρις Μάρτιν στο ελληνικό κοινό

Στο τέλος της μαγνητοσκόπησης ο Κρις Μάρτιν, φανερά χαρούμενος, γονάτισε στη σκηνή, ευχαρίστησε τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξή του και φίλησε το δάπεδο του Ηρωδείου, δείχνοντας, με αυτόν τον συμβολικό τρόπο, τον σεβασμό του προς τον μοναδικό αυτό χώρο, την Ελλάδα, την ιστορία και τον πολιτισμό της.