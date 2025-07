Θύμα απόπειρας δολοφονίας έπεσε ο παγκοσμίου φήμη μαχητής μεικτών πολεμικών τεχνών (ΜΜΑ)Τιμούρ Χιζρίεφ, ακριβώς έξω από το σπίτι του στην πρωτεύουσα του Νταγκεστάν, Μαχατσκάλα.

Η οικογένεια του 29χρονου αθλητή καθώς και η παγκόσμια κινότητα πολεμικών τεχνών, μετά την απόπειρα βρίσκεται σε σοκ.

Ο Ρώσος αθλητής, που προπονείται στις εγκαταστάσεις του σούπερ σταρ του MMA Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ και του πατέρα του, επέστρεφε στο σπίτι του μετά την προπόνηση, όταν δύο ένοπλοι κουκουλοφόροι τον αιφνιδίασαν. Οι κάμερες ασφαλείας του συγκροτήματος κατέγραψαν τη δολοφονική απόπειρα.

Την ώρα που ο Χιζρίεφ έκλεινε το πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του, οι δύο δράστες όρμησαν από πίσω του. Ο πρώτος πυροβόλησε εξ επαφής, αλλά ο μαχητής αντέδρασε και ξεκίνησε μάχη σώμα με σώμα, ενώ ο δεύτερος πυροβόλησε επίσης από κοντινή απόσταση.

🚨GRAPHIC WARNING🚨

PFL champion Timur Khizriev was shot by two masked men in the courtyard of a residential building.

After being shot in the back, Khiztiev took down one attacker but was shot several more times

He is reportedly alive and in surgery pic.twitter.com/SJUOVaIeJA

— Combat Casuals (@Combat_Casuals) July 15, 2025