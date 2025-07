Σύμφωνα με τα αμερικάνικα ΜΜΕ, άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικών το πρωί της Δευτέρας σε εγκαταστάσεις της Συνοριοφυλακής στο ΜακΆλεν του Τέξας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας που επικαλείται το CNN, αστυνομικοί και συνοριοφύλακες τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν,

«Τόσο οι συνοριοφύλακες όσο και η τοπική αστυνομία βοήθησαν στην εξουδετέρωση του δράστη. Πρόκειται για μια συνεχιζόμενη έρευνα υπό την ηγεσία του FBI. Περισσότερες πληροφορίες θα ανακοινώνονται μόλις γίνουν διαθέσιμες

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Τρίσια ΜακΛάφλιν δήλωσε στο CNN :«Σήμερα το πρωί ένα άτομο άνοιξε πυρ στην είσοδο του παραρτήματος του τομέα της συνοριοφυλακής των Ηνωμένων Πολιτειών στο ΜακΆλεν του Τέξας».

BREAKING: Gunman opens fire on Border Patrol agents in McAllen, Texas, is killed after they return fire, sources tell @BillMelugin_ pic.twitter.com/U809ecgPWH

