Μετά τη μεγάλη επιτυχία που γνώρισε στην Ελλάδα, ο «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ, Ο ΘΡΥΛΟΣ» θα ταξιδέψει και στο εξωτερικό. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με την παγκοσμίως γνωστή πλατφόρμα Prime Video, με τους συνδρομητές της να έχουν τη δυνατότητα να δουν πως έφτασαν οι «ερυθρόλευκοι» στην ιστορική κατάκταση δύο ευρωπαϊκών τροπαίων.

«Ο Πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, κ. Βαγγέλης Μαρινάκης, oι θρύλοι Κριστιάν Καρεμπέ και Ντάρκο Κοβάσεβιτς, οι δύο προπονητές των θριάμβων Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Σωτήρης Συλαϊδόπουλος και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Φορτούνης, μιλούν στην κάμερα για όσα μαγικά ζήσαμε με τις κατακτήσεις των δύο ευρωπαϊκών τροπαίων.

Οι πρωταγωνιστές Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Κωνσταντίνος Τζολάκης, Ροντινέι, Γιώργος Μασούρας, Χαράλαμπος Κωστούλας και Χρήστος Μουζακίτης μοιράζονται προσωπικές στιγμές από το μαγικό αυτό ταξίδι, μαζί και με άλλους συντελεστές του «ερυθρόλευκου» θριάμβου. Επίσης, ο Πρόεδρος της UEFA κ. Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο Γενικός Γραμματέας της UEFA, κ. Θεόδωρος Θεοδωρίδης, διατυπώνουν τις σκέψεις τους για το απίστευτο επίτευγμα του Ολυμπιακού με την κατάκτηση των δύο ευρωπαϊκών τροπαίων σε μία χρονιά!

Το όνειρο το τρελό έγινε πραγματικότητα και μέσω του Prime Video, το μεγαλείο του Θρύλου και οι ιστορικές στιγμές που ζήσαμε τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2024 θα ταξιδέψουν και εκτός Ελλάδας. Στιγμές υπερηφάνειας, συγκίνησης και διεθνούς αναγνώρισης για την πρώτη ομάδα και την Κ19 του Ολυμπιακού, που θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στις καρδιές μας!»

Το «ερυθρόλευκο» ντοκιμαντέρ έχει ήδη κυκλοφορήσει στο Prime Video UK, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να είναι διαθέσιμο σε περισότερες χώρες.

We are delighted to announce that the themed documentary titled “OLYMPIACOS, THE LEGEND” is now available on Prime Video!

The crazy dream we had became a reality — and now, through Prime Video the greatness of the Legend and the historic… pic.twitter.com/P51zVL2CiS

— Olympiacos FC (@olympiacosfc) July 4, 2025