Στην κορυφή του όρους Cerro Pachón στη Χιλή τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία το Vera C. Rubin Observatory, ένα από τα πιο προηγμένα τηλεσκόπια παγκοσμίως. Μέσω της δεκαετούς έρευνας Legacy Survey of Space and Time (LSST), το τηλεσκόπιο αναμένεται να απαντήσει σε θεμελιώδη ερωτήματα για τη σκοτεινή ύλη, τη σκοτεινή ενέργεια, το ηλιακό σύστημα και τον Γαλαξία μας.

Με κύριο κάτοπτρο 8,4 μέτρων και κάμερα 3,2 gigapixel τη μεγαλύτερη που έχει κατασκευαστεί για αστρονομία το Rubin θα χαρτογραφεί όλον τον ορατό ουρανό κάθε τρεις με τέσσερις νύχτες, συλλέγοντας περίπου 20 terabyte δεδομένων ανά νύχτα, και συνολικά 500 petabyte στο τέλος της δεκαετίας.

«Το αστεροσκοπείο Θα έχει αντίκτυπο σε σχεδόν όλους τους τομείς της αστρονομίας, από τους πλησιέστερους αστεροειδείς μέχρι το επεκτεινόμενο σύμπαν», δηλώνει ο Bob Mann, κοσμολόγος στο Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου, ο οποίος ηγείται των προσπαθειών του Ηνωμένου Βασιλείου για το LSST. Όπως προσθέτει, «το LSST θα είναι η οπτική έρευνα της ζωής μας. Θα οδηγήσει τις εξελίξεις την αστρονομία για τα επόμενα 30 χρόνια».

Από την πλευρά του, ο Robert Lupton, αστροφυσικός στο Πανεπιστήμιο του Πρίνστον και υπεύθυνος λειτουργίας του Rubin, εξηγεί: «Καλύπτουμε τον ουρανό εξαιρετικά γρήγορα για ένα τόσο μεγάλο τηλεσκόπιο. Το πραγματικά τρομακτικό δεν είναι το πόσο γρήγορα το κινούμε, αλλά το πόσο γρήγορα μπορούμε και το σταματάμε».

Το τηλεσκόπιο αναμένεται να εντοπίσει περίπου 37 δισ. ουράνια αντικείμενα ανάμεσά τους 4 εκατομμύρια νέους αστεροειδείς και χιλιάδες παγωμένα σώματα πέρα από τον Ποσειδώνα. Η αστρονόμος Meg Schwamb από το Queen’s University Belfast προβλέπει: «Τα πρώτα δύο χρόνια θα εντοπίσουμε το 70% αυτών των αντικειμένων».

Το αστεροσκοπείο φέρει το όνομα της πρωτοπόρου αστρονόμου Βέρα Ρούμπιν, και οι επιστήμονες συμφωνούν πως τα δεδομένα του θα μελετώνται για δεκαετίες, φέρνοντας επανάσταση στην κατανόηση του σύμπαντος.