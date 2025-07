Σοκαρισμένος είναι ολόκληρος ο πλανήτης από την είδηση του θανάτου του ποδοσφαιριστή της Λίβερπουλ Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, Αντρέ, τα ξημερώματα της Πέμπτης (03/07).

Δευτερόλεπτα μετά τη σύγκρουση, οδηγός νταλίκας που περνούσε από το σημείο, το οποίο συνδέει τη Βόρεια Πορτογαλία με την Ισπανία κατέγραψε τις συγκλονιστικές στιγμές με το κινητό του και το βίντεο είδε το φως της δημοσιότητας.

🚨 BREAKING: Fiery Crash Scene of Diogo Jota’s Lamborghini Emerges 🔥

Video footage has surfaced showing the burning wreckage of the Lamborghini crash that claimed the lives of Diogo Jota and his brother André early this morning in Zamora, Spain.

