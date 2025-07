Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη την Τρίτη (02/07) στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Σομαλίας, Μογκαντίσου, και τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με μαρτυρίες δύο εργαζομένων στο αεροδρόμιο που μίλησαν στο Reuters.

«Ακούσαμε την έκρηξη και είδαμε καπνό και φλόγες να καλύπτουν το ελικόπτερο. Ο καπνός τύλιξε το ελικόπτερο. Δεν γνωρίζουμε αν προσγειωνόταν ή απογειωνόταν», δήλωσε ο Φαράχ Αμντούλε, ένας από τους υπαλλήλους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο ελικόπτερο υπήρχαν 8 επιβαίνοντες.

Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν το ελικόπτερο ανήκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ή στη δύναμη σταθεροποίησης της Αφρικανικής Ένωσης, γνωστή ως AUSSOM.

BREAKING UPDATE: AUSSOM (African Union Support and Stabilization Mission in Somalia) helicopter carrying 8 people onboard crashes at Aden Adde Airport in Mogadishu. – SONNA pic.twitter.com/p1adlCkflh

— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 2, 2025