H Ένωση Ακολούθων Τύπου (ΕΝΑΤ), που εκπροσωπεί τον Κλάδο Συμβούλων & Γραμματέων Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών, διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Δημόσια Διπλωματία: Η προβολή της εθνικής εικόνας στην υπηρεσία της Εξωτερικής Πολιτικής» την Τρίτη 1 Ιουλίου, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων από τη δημιουργία του τμήματος Ακολούθων Τύπου στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης,

Η πρόεδρος της ΕΝΑΤ, Μαρία Τυροπώλη, στο καλοσώρισμά της στους συμμετέχοντες τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Κλάδος Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας αποτελείται από απόφοιτους του οικείου Τμήματος της Σχολής Δημόσιας Διοίκησης που από το 1994, έχει ως κύριο έργο του την υποστήριξη της Δημόσιας Διπλωματίας, της Επικοινωνίας και της προβολής της διεθνούς εικόνας της χώρας, ενός πυλώνα στρατηγικής σημασίας για το Υπουργείο Εξωτερικών στη σύγχρονη εποχή των πολλαπλών πηγών ενημέρωσης και των αντικρουόμενων αφηγημάτων.

«Η διεθνής εικόνα της χώρας και η διαμόρφωση διαύλων διαλόγου και κατανόησης με τα διεθνή κοινά είναι στόχοι στους οποίους η συμβολή του Κλάδου μας είναι ουσιαστική» ανέφερε η πρόεδρος της ΕΝΑΤ. Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι για την επίτευξη των προαναφερθέντων στόχων «έχουμε επικεντρώσει τις προσπάθειές μας -και ζητάμε από το Υπουργείο- τη διεύρυνση του δικτύου των Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας στις Ελληνικές Αρχές Εξωτερικού, καθώς σήμερα λειτουργούν μόνο 29».

Στο σύγχρονο γεωπολιτικό σκηνικό η Δημόσια Διπλωματία δεν είναι πολυτέλεια, είναι αναγκαιότητα, και καθώς οι ανάγκες προβολής της εθνικής εικόνας έχουν αυξηθεί, θα πρέπει να υποστηριχθεί ο κλάδος με νέα στελέχη από τη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, επεσήμανε η Πρόεδρος της ΕΝΑΤ, κα Τυροπώλη.

Στον χαιρετισμό της η υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβυς Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, υπογράμμισε τη διαχρονικά στενή συνεργασία μεταξύ του διπλωματικού κλάδου και των στελεχών Επικοινωνίας, γεγονός που επισφραγίστηκε και με την ένταξη των τελευταίων στο Υπουργείο Εξωτερικών το 2019. Η επικοινωνία, σημείωσε, είναι στοιχείο άσκησης πολιτικής, ωστόσο είναι αναγκαία προϋπόθεση η ύπαρξη πολιτικής και συγκεκριμένου μηνύματος. Ειδικότερα για το Υπουργείο Εξωτερικών, τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ όλων των κλάδων και την εκπομπή ενιαίου μηνύματος προς τα διεθνή κοινά.

Στην ανάγκη ενίσχυσης του δικτύου Γραφείων Δημόσιας Διπλωματίας, καθώς και στη συνεργασία των στελεχών της πολιτικής και υπηρεσιακής ηγεσίας αναφέρθηκε σε γραπτό μήνυμά της η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού & Δημόσιας Διπλωματίας Μάιρα Μυρογιάννη, τονίζοντας ότι το υπό κατάρτιση το στρατηγικό σχέδιο Δημόσιας Διπλωματίας θα συμβάλει αποφασιστικά στην ενίσχυση της εθνικής εικόνας της χώρας.

O κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης Αθανάσιος Έλλις (διευθυντής της αγγλικής έκδοσης της εφημερίδας Η Καθημερινή) ανέφερε ότι η επικοινωνία αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της ουσίας ενός μηνύματος, συμπληρώνοντας ότι για την Ελλάδα, στόχος είναι η προσπάθεια να αναδείξει τη δική της οπτική στα διεθνή κοινά στη βάση ρεαλισμού. Η χώρα, σημείωσε ο κ. Έλλις, διαθέτει ένα θετικό «κεφάλαιο» φήμης (λόγω ιστορίας, αρχαιότητας, τουρισμού κ.λπ.) πάνω στο οποίο θα πρέπει να οικοδομούνται πειστικά αφηγήματα, όχι απαραίτητα ελληνοκεντρικά, στη βάση της κατανόησης του διεθνούς περιβάλλοντος και της διαφοροποίησης του εκάστοτε κοινού,

υπογραμμίζοντας τον σημαντικό ρόλο της Δημόσιας Διπλωματίας και των στελεχών Επικοινωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών.

Στη συνέχεια η εκδήλωση, με συντονίστρια τη διευθύντρια Ερευνών στον Οργανισμό Έρευνας & Ανάλυσης, ΔιαΝΕΟσις Φαίη Μακαντάση, διαρθρώθηκε σε δύο πάνελ, το πρώτο εκ των οποίων είχε ως θέμα: «Η ανάδειξη του εθνικού αφηγήματος στην εποχή των πολλαπλών πηγών ενημέρωσης» με ομιλητές τους Παναγιώτη Ροϊλό (Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και καθηγητή Ελληνικών Σπουδών & Συγκριτικής Λογοτεχνίας, Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ), Lachlan Scully (επιτετραμμένο της Πρεσβείας της Αυστραλίας), Katarzyna Dydyna-Świętek (γραμματέα Πρεσβείας Β΄ στην Πρεσβεία της Πολωνίας) και Χρίστο Φραγκονικολόπουλο (Κοσμήτορα της Σχολής Κοινωνικών & Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ).

Στο δεύτερο πάνελ με τίτλο: «Έξυπνα Εργαλεία στη Στρατηγική Επικοινωνία» συμμετείχαν οι: Κλημεντίνη Διακομανώλη (συγγραφέας «Fake News: Τι κάνει η Ευρώπη;», στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), Keith Dinnie (President and Global Director of Academic Partnerships, Bloom Consulting & Reader in Marketing, University of Dundee, U.K.), Αιμίλιος Περδικάρης (Πρόεδρος ΑΠΕ-ΜΠΕ) και Τόλης Αϊβαλής (Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Στρατηγικής & Marketing, Know Crunch).