Το ξεκίνημά του στην Κιλμάρνοκ θέλησε να τιμήσει ο Γκρεγκ Τέιλορ, που από σήμερα ανήκει επίσημα στον ΠΑΟΚ, επιλέγοντας το Νο32 στην ασπρόμαυρη φανέλα και στέλνοντας το πρώτο του μήνυμα στους φίλους της ομάδας.

Ο Γκρεγκ Τέιλορ αποτελεί και επίσημα το νέο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, με τους «ασπρόμαυρους» να ανακοινώνουν νωρίτερα μέσα στη μέρα τη συμφωνία τους με τον παίκτη, που μετακινείται ως ελεύθερος από τη Σέλτικ.

He came from Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿

He is ready to fight ⚔️

He is ready to play ⚽️

He is ready to conquer! 🦅#TaylorIsHere #PAOK #OurWay #transfers pic.twitter.com/eGQJbqhVws

— PAOK FC (@PAOK_FC) July 1, 2025