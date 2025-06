Σύμφωνα με την αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal οι ρωσικές δυνάμεις βρίσκονται πλέον μόλις 12 μίλια από το Σούμι, την περιφερειακή πρωτεύουσα της βόρειας Ουκρανίας, καθώς η Μόσχα φαίνεται να στρέφει την προσοχή της σε νέους στόχους στο πλαίσιο μιας στρατηγικής φθοράς.

Μετά την εκδίωξη σχεδόν όλων των ουκρανικών μονάδων από την ρωσική περιοχή Κουρσκ, οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν επιθετικές ενέργειες προς την αντίθετη κατεύθυνση, περνώντας τα σύνορα και προχωρώντας προς το Σούμι. Περίπου 50.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν συγκεντρωθεί στην περιοχή, υπερτερώντας αριθμητικά των Ουκρανών σχεδόν τρεις προς έναν.

Ο στρατιωτικός διοικητής της Ουκρανίας, στρατηγός Ολεξάντρ Σύρσκι δηλώσε ότι: «Η κύρια στρατηγική τους είναι να μας εξαντλήσουν.»

Η προέλαση των ρωσικών δυνάμεων σημειώνεται ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται όλο και πιο απογοητευμένος από την άρνηση της Μόσχας να διαπραγματευτεί μία ενδεχόμενη κατάπαυση του πυρός. Αν και υπήρξαν πρόσφατες συνομιλίες στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ εκπροσώπων των δύο πλευρών, η Ρωσία κλιμακώνει τις επιθέσεις με πυραύλους και drones, με αποκορύφωμα πρόσφατη επίθεση κατά την οποία η Ουκρανία έχασε ένα μαχητικά F-16.

Καθώς το μέτωπο έχει επεκταθεί πλέον σε ένα τόξο άνω των 750 μιλίων, οι Ρώσοι επιτίθενται εκεί όπου εντοπίζουν αδυναμίες. Ένα τέτοιο σημείο ήταν η περιοχή του Σούμι, όπου η Ουκρανία αναγκάστηκε να μεταφέρει επίλεκτες μονάδες για να σταθεροποιήσει την κατάσταση.

O διοικητής της Μονάδας Ειδικών Δυνάμεων «Timur», που δραστηριοποιείται στην περιοχή δήλωσε ότι: «Αναζητούμε τώρα ευκαιρίες για αντεπιθέσεις. Όμως η κατάσταση παραμένει δύσκολη.»

Ο Kappa, διοικητής της υπομονάδας «Chimera» σημείωσε: «Ο αριθμός τους αποτελεί μεγάλο πρόβλημα, αν και όχι τόσο αρκετός για να μας νικήσουν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ρωσικές απώλειες ανέρχονται σε 300-400 στρατιώτες την ημέρα, όμως η Μόσχα συνεχίζει να στέλνει στρατιωτικές εφεδρείες.

Ο 25χρονος Mark, επικεφαλής της ουκρανικής διμοιρίας είπε ότι σε μια σφοδρή μάχη κοντά σε χωριό βόρεια του Σούμι, επίλεκτη ομάδα Ουκρανών στρατιωτών καθηλώθηκε επί επτά ώρες στα χαρακώματα επειδή δεχόταν ρωσικές επιθέσεις με πυρά από πεζικό, drones, πυροβολικό και διασπορά πυρομαχικών. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του: «Ήταν η πιο σκληρή μάχη που έχω συμμετάσχει ποτέ».

Επίσης ο υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας Ρουστέμ Ουμέροφ παραδέχθηκε την ανάγκη για ενίσχυση των αμυντικών γραμμών, δηλώνοντας: «Η οχύρωση δεν αφορά μόνο τα χαρακώματα είναι ένα προσαρμοστικό σύστημα που λαμβάνει υπόψη τις τακτικές του εχθρού και έχει έναν βασικό στόχο: την προστασία των πολεμιστών μας».

Ουκρανός αξιωματούχος για τις ρωσικές επιθέσεις της Κυριακής δήλωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη αεροπορική της επίθεση εναντίον της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο μιας κλιμακούμενης εκστρατείας βομβαρδισμών που εξανεμίζει περαιτέρω τις ελπίδες για μια σημαντική πρόοδο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου που διαρκεί τρεισήμισι χρόνια. Σύμφωνα με το Politico η Ρωσία εξαπέλυσε 537 επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά της Ουκρανίας.

Ισχυρές ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους σε πολλές ουκρανικές πόλεις

Τη νύχτα του Σαββάτου, η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση, χρησιμοποιώντας drones και πυραύλους που στόχευσαν πολλές περιοχές της Ουκρανίας, όπως το Κίεβο, το Λβιβ, το Χάρκοβο και άλλες.

Από την πλευρά της η Ουκρανία κατάφερε να καταρρίψει 475 από τα drones και πυραύλους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ουκρανικής Πολεμικής Αεροπορίας, ωστόσο ένας πιλότος F-16 των ουκρανικών δυνάμεων σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους η ρωσική επίθεση ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου και διήρκεσε πάνω από έξι ώρες,. Οι επιθέσεις με drones και πυραύλους στόχευσαν περιοχές όπως η Τσερκάσι, το Λβιβ, η Πολτάβα, το Χάρκοβο, η Χερσώνα, η Μικολάιβ και το Κίεβο, προκαλώντας τραυματισμούς σε δεκάδες ανθρώπους, καταστρέφοντας κατοικίες, αποθήκες και κρίσιμες υποδομές σε όλη τη χώρα.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει εξαπολύσει το Κρεμλίνο από την έναρξη της ευρείας κλίμακας εισβολής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στις αρχές του 2022.

Όπως ανακοίνωσε η ουκρανική αστυνομία μέσω Telegram, τουλάχιστον επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν τη νύχτα του Σαββάτου από τα εν λόγω ρωσικά πλήγματα, τα οποία είχαν στόχο αρκετές περιοχές της Ουκρανίας. Ακόμη έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ένα παιδί, στην περιοχή Τσερκάσι (κεντρική Ουκρανία)

Σύμφωνα με τη Σβιτλάνα Ονίστσουκ, αξιωματούχο της περιοχής, στην περιοχή Ιβάνο-Φρανκίφσκ, στα δυτικά της χώρας, πολύ μακριά από το μέτωπο, μια γυναίκα τραυματίστηκε και «μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο».

Το πρωί, μετά από αυτή τη σειρά των νυχτερινών ρωσικών πληγμάτων, ένας 60χρονος άνδρας σκοτώθηκε όταν ρωσικό drone έπληξε το όχημά του στην περιοχή του Χαρκόβου (βορειοανατολικά), σύμφωνα με τις περιφερειακές αρχές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισήμανε ότι η Μόσχα έχει εντείνει σημαντικά τις επιθέσεις της κατά ουκρανικών πόλεων. «Μόνο αυτή την εβδομάδα καταγράφηκαν πάνω από 114 πύραυλοι, 1.270 drones και σχεδόν 1.100 ολισθαίνοντες βόμβες. Ο Πούτιν έχει από καιρό αποφασίσει να συνεχίσει τον πόλεμο, αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις για ειρήνη».

Almost all night long, air raid alerts sounded across Ukraine — 477 drones were in our skies, most of them Russian-Iranian Shaheds, along with 60 missiles of various types. The Russians were targeting everything that sustains life. A residential building in Smila was also hit,… pic.twitter.com/1ExZhYAMBg

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 29, 2025