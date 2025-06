Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών διαβεβαίωσε την Πέμπτη (26/6) πως θα συναφθεί συμφωνία με τις χώρες της G7 που θα επιτρέπει σε αμερικανικές εταιρείες να εξαιρούνται από ορισμένους φόρους σε διεθνές επίπεδο.

«Έπειτα από μήνες παραγωγικών συνομιλιών με άλλες χώρες για την παγκόσμια φορολογική συμφωνία του ΟΟΣΑ, θα ανακοινώσουμε κοινή συμφωνία με τις χώρες της G7 που υπερασπίζεται τα αμερικανικά συμφέροντα», τόνισε ο Σκοτ Μπέσεντ μέσω X.

After months of productive dialogue with other countries on the OECD Global Tax Deal, we will announce a joint understanding among G7 countries that defends American interests. President Trump paved the way for this historic achievement. On January 20, the President issued two…

